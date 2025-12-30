Recaudación. Durante el2025, las altas cotizaciones internacionales de los metales tuvieron una incidencia positiva en buen número de indicadores de la economía peruana, entre ellos, las exportaciones y la recaudación tributaria. Según el BCR, la mayor demanda externa por metales, sobre todo cobre, oro y zinc, se debió a la transición energética, la intensificación de las restricciones de oferta del cobre, las expectativas de reducción de las tasas de interés en Estados Unidos y la depreciación del dólar. Dichos metales encabeza la lista de exportaciones mineras peruanas. El BCR prevé que las cotizaciones seguirán elevadas el 2026.

Con respecto a la recaudación, los altos precios de los mencionados metales se tradujeron en un incremento de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR), tributo que lideró el dinamismo de los ingresos corrientes del Gobierno general, que aumentaron 9.5% respecto del2024. Para el 2026,el BCR proyecta un incremento de 4.4% en ese indicador. En suma, el sector público no enfrentará problemas en la disponibilidad de fondos, lo que en otras épocas hubiese significado más presupuesto para inversión pública, pero que en la actualidad, lamentablemente, podría servir para seguir incrementando el gasto corriente.

Al respecto, el BCR proyecta que la formación bruta de capital (inversión) del sector público no financiero apenas crecerá 0.4% el 2026, frente al 3.1% del gasto coerriente. Ambas variaciones son en términos reales es decir, excluyenelefecto de la inflación. Para ilustrar que los ingresos corrientes continuarán destinándose en mayor proporción al gasto corriente, hay que mencionar al rubro que ha estado absorbiendo gran parte delmismo: remuneraciones de servidores estatales. El BCR calcula que dicho gasto crecerá 4.5%, en términos reales, el 2026.

Se incluyen los aumentos realizados este año, así como las disposiciones añadidas porel Congreso enla Ley de Presupuesto Público 2026, pero como estimaciones, pues como subrayamos en esta columna (Gestión 26/11/2025), no se trata de montos predeterminados, sino de autorizaciones a gobiernos regionales para contratar personal CAS en salud y educación, aumento general para los diferentes regímenes laborales del sector público y para personal militar y policial. La intromisión del Congreso en la estructuración del gasto público sigue escalando, y todavía lequedan siete meses para hacer más daño. Es una lástima que el buen momento delas cotizaciones de los metales esté siendo desperdiciado. ¿Y la responsabilidad fiscal?