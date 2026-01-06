Según estimaciones del BCR, publicadas el mes pasado en su Reporte de Inflación (RI), las exportaciones peruanas de bienes cerraron el 2025 en US$ 90,647 millones, monto superior en 18.7% a las del 2024. Este notable incremento no fue resultado de un salto cualitativo en la política comercial del Gobierno de Dina Boluarte –que se caracterizó por su inacción–. Fue debido al aumento de las cotizaciones internacionales de nuestras exportaciones (14.3%, en promedio) entre ellas metales como cobre y oro, que alcanzaron récords históricos. Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 67,309, 20.8% más que el 2024, con lo que elevaron su participación en el total, pues las no tradiciones crecieron menos (12.9%).

Para este año, el BCR proyecta que las exportaciones alcanzarán los US$ 98,701 millones, una expansión menor (8.9%) respecto del 2025, ya que anticipa una moderación de las cotizaciones internacionales. El principal mercado de los bienes peruanos continuó siendo China, que representa alrededor del 36% de los envíos, concentrados en productos tradicionales como cobre, oro y plata, además de pota congelada, que está catalogada como no tradicional. Nuestro segundo mercado es la Unión Europea (cerca de 12% del total exportado), seguida de Estados Unidos (11%).

La relevancia de este país radica en que es, de lejos, el principal comprador de nuestros productos no tradicionales; supera en más de 4.5 veces a los valor de los exportados a China. Es por ello que causó preocupación –y confusión– el anuncio de incrementos arancelarios a casi todo el mundo, hecho por Donald Trump el pasado 2 de abril. Habría que aclarar que Trump no aplicó aranceles “recíprocos” a las exportaciones peruanas, ya que estos “castigan” a países que gravan bienes procedentes de Estados Unidos, lo que no ocurría con el grueso de nuestro comercio bilateral debido al TLC. Sin embargo, incluyó a decenas de bienes peruanos, que se beneficiaban del TLC, en la aplicación del nuevo gravamen, bautizado como “arancel base” (tasa de 10%).

Un análisis del BCR publicado en su RI de diciembre, presenta el efecto de los aranceles de Trump en los principales bienes que el Perú exporta a Estados Unidos –la inmensa mayoría no tradicionales–, divididos por sectores: agropecuario, prendas de vestir, siderometalúrgico y pesquero. Aunque hay impactos diferenciados según producto y sector, la conclusión general del análisis es que si bien nuestras exportaciones a Estados Unidos enfrentan un encarecimiento en dicho mercado, la mayoría de sus competidores directos presentan aranceles iguales o mayores.