Ayer, la presidenta Keiko Fujimori reiteró que el Perú está preparado para organizar los mejores Juegos Panamericanos, “de la mano del Instituto Peruano del Deporte” (IPD). Fue durante la apertura de la LXIV Asamblea de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports). La cita se realiza en Lima, durará una semana y es probable que tras los actos protocolares, la atención se centre en los aspectos pendientes para que Lima 2027 replique el éxito de Lima 2019. Recordemos que también seremos anfitriones de los Juegos Parapanamericanos, cuyo ente rector es el Comité Paralímpico de las Américas.

Los excelentes resultados de dichos eventos fueron el factor decisivo para que la capital peruana fuese elegida “de emergencia”, en marzo del 2024, pues Panam Sports le retiró la sede a Barranquilla (Colombia), por incumplimiento de contrato. Los Juegos Panamericanos se llevarán a cabo entre el 23 de julio y el 8 de agosto, y los Juegos Parapanamericanos, entre el 20 y el 29 de agosto del 2027. Falta menos de un año, así que tendrían que formar parte de la agenda de corto plazo del Gobierno.

La gran pregunta es si los preparativos para las máximas citas deportivas continentales están bien encaminados. El gran escollo es justamente el IPD, conocido por sus deficiencias administrativas y la inestabilidad de sus altos mandos. En el periodo 2021-2026, fue una de las entidades estatales que tuvo más presidentes (ocho). El penúltimo, Federico Tong, fue destituido en noviembre pasado, una semana antes del inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, por la pésima gestión de los preparativos para dicho evento. El Gobierno de José Jerí tuvo que emitir un decreto de urgencia que asignó S/ 35 millones adicionales al evento.

Este mes, el nuevo Gobierno designó presidente del IPD a Óscar Fernández, en reemplazo de Sergio Ludeña –una fumigación en la Videna, con personas dentro del recinto, detonó su salida–. Fernández ya lideró el IPD, entre diciembre del 2016 y agosto del 2018. Salió porque un informe periodístico reveló que había contratado como asesoras a tres allegadas de su esposa. También fue ministro de Trabajo de José Jerí y José Balcázar. Y el nuevo jefe de Operaciones de Lima 2027 es César Linares, quien tuvo un cargo similar nada menos que para los Bolivarianos. Si el Gobierno va a seguir reciclando funcionarios, que al menos examine a profundidad sus antecedentes. Para Lima 2019, el trabajo estuvo a cargo de un comité organizador independiente. Para Lima 2027, ese comité está presidido por el presidente del IPD.