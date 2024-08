En “The Most Important Job of a CEO”, Brad Smith, ex CEO de Intuit (QuickBooks), afirma que la principal responsabilidad de esta persona es crear una cultura que estimule el crecimiento y el éxito de toda la organización. Y añade: los líderes más efectivos entienden la importancia de contratar talento excepcional y de crear un entorno en que este talento se sienta empoderado y apoyado. Comparto cuatro claves que ayudarán a todo líder a contratar talento excepcional:

La estrategia de búsqueda: Una buena hoja de ruta que incremente los chances de encontrar el talento requerido ayuda a entender bien cuáles son las habilidades, producto de experiencias, y las competencias de liderazgo clave que se requieren para un desafío particular. El resultado final es un scorecard que permite generar preguntas útiles en las entrevistas. Entrevistas estructuradas: La evidencia indica que las entrevistas estructuradas son muy útiles para predecir el desempeño laboral futuro. Las no estructuradas, como la del gerente general del ejemplo, son considerablemente menos precisas. Es útil que los entrevistadores preparen preguntas de antemano que estén formuladas de manera uniforme, para que a todos los candidatos se les pregunte lo mismo. La toma de decisiones: La capacidad de tomar decisiones efectivas es el factor clave que distingue a los ejecutivos de alto rendimiento. Sin embargo, en un reciente estudio, el 25% de ejecutivos encuestados comentó que, durante las entrevistas, no se les preguntó sobre sus capacidades de toma de decisiones. La ciencia de la evaluación: Las pruebas psicométricas, como las evaluaciones de personalidad y habilidades cognitivas, pueden complementar el proceso de entrevistas. El uso de estas metodologías y herramientas validadas empíricamente disminuye el riesgo y el elevado costo de un error de contratación de ejecutivos. La psicometría ofrece una forma objetiva de entender las capacidades y el potencial de los candidatos, y permite tomar mejores decisiones de contratación.

Contratar líderes excepcionales es una de las tareas más importantes de un CEO y de cualquier líder empresarial. Las prácticas compartidas no solo ayudan a identificar a los mejores candidatos, sino que también fomentan una cultura de excelencia y éxito en toda la organización. Laszlo Bock, autor de “Work Rules!”, reflexiona: la mejor manera de contratar no es la más audaz, innovadora ni llamativa. Es increíblemente estructurada y repetitiva. Y por eso nadie lo hace de esa forma.

SOBRE EL AUTOR Alvaro Collas Tiene más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo en banca, tecnología, recursos naturales, consultoría y como emprendedor. Se especializa en la búsqueda y selección de talento, evaluación de liderazgo y planes de sucesión en los sectores industriales, servicios financieros y servicios de tecnología. Es mentor y emprendedor Endeavor.