En el Perú, ya hay empresas que cuentan con cargos con un propósito similar, aunque con otros nombres. En algunos casos es el gerente de Cultura, el gerente de Filosofía o el mismo gerente de Recursos Humanos (CHRO, por sus siglas en inglés). Actualmente, las compañías de tecnología, servicios financieros y consultoría con una fuerte cultura organizacional ya cuentan con estos roles.

La posición propiamente de CHO existe, principalmente, en organizaciones con alta inversión en capital humano y que reconocen la importancia de tener a los colaboradores motivados, retados y felices. Estas suelen ser empresas de tecnología, startups con crecimiento sostenido y multinacionales con una cultura hacia las personas. Algunas de estas son Google, LinkedIn, Zappos, SAP y DHL.

Cubas, de Cornerstone, responde a las principales interrogantes sobre el rol del CHO en las empresas.

¿Qué formación se necesita para acceder al cargo de Chief Happiness Officer?

Aunque hemos visto a muchos psicólogos organizacionales y especialistas en gestión humana ocupando la posición de CHO, lo que realmente se necesita es a profesionales con un interés genuino en elevar el potencial de las personas y hacerlas felices en su lugar de trabajo. Además, es fundamental que el CHO tenga una experiencia integral dentro de la organización para comprender las diversas situaciones de los colaboradores desde una perspectiva holística del negocio, asegurando así un enfoque más completo y efectivo en la promoción del bienestar y la felicidad en el entorno laboral.

¿A quién responde o reporta jerárquicamente en la organización?

En algunos casos reporta al CEO. En otros, al CHRO o al Chief Administrative Officer (CAO), que tiene bajo su cargo otras posiciones de las áreas de Finanzas o Recursos Humanos. Este último cargo se ha creado recientemente en algunas corporaciones.

¿Cuáles son algunas de sus responsabilidades o metas del CHO?

Sus responsabilidades incluyen diseñar programas de bienestar, liderar actividades de integración y promover una cultura organizacional positiva. Sin embargo, la medición en la última línea es la más relevante. El CHO necesita aterrizar el impacto en su gestión en el P&L (la cuenta de ganancias y pérdidas) de la organización.

¿Cómo se mide su trabajo?

Los resultados de su gestión se miden mediante encuestas de satisfacción del colaborador, indicadores de clima laboral organizacional, índices de rotación, tasas de retención de colaboradores y métricas de productividad.

¿Cómo se diferencia el rol del CHO del trabajo del gerente de Recursos Humanos o de otros cargos similares?

En algunos casos el CHRO es el jefe directo del CHO. El CHRO tiene una gestión holística del área de Recursos Humanos, que incluye la contratación, el desarrollo, la gestión del rendimiento, la compensación y los beneficios, la planificación de la sucesión y el cumplimiento de normativas laborales. El Chief Happiness Officer se centra específicamente en la felicidad y el bienestar de los colaboradores como estrategia clave para el éxito empresarial. Su objetivo es crear un ambiente de trabajo positivo y motivador.

¿Cuánto gana un Chief Happiness Officer?

El salario depende de muchísimos factores como el tamaño de la empresa, si la posición es corporativa, regional o local, y si se le reporta al CEO o a otro ejecutivo. En Estados Unidos, el cargo está entre los US$ 180,000 y los US$ 360,000 en promedio al año. En la región, entre los US$ 120,000 y los US$ 200,000.

¿Es realmente necesario que una empresa invierta en un cargo de ese tipo? ¿Por qué?

En Cornerstone, hemos notado un incremento en la búsqueda de ejecutivos de CHO en la región, Estados Unidos y Europa. En el Perú, el rol específico no es demandado. Normalmente esta posición la hace el CHRO y en otro casos el gerente de Clima y Cultura, que tiene una función similar, pero además lidera otros procesos. Este cargo es necesario porque un ambiente laboral positivo impacta directamente en la productividad, la retención de talento y la reputación de la empresa. Mejorar la satisfacción de los colaboradores conlleva a mejores resultados financieros y a un ambiente más colaborativo y creativo.

¿Cómo se puede saber si es que un cargo de este tipo no es solo una moda o una fachada?

Evaluar el impacto de un CHO en áreas clave como el clima organizacional, la retención de empleados, el desarrollo profesional y el sentido de pertenencia es esencial, ya que todos estos factores afectan directamente el desempeño financiero de la empresa. Aunque cada rol comienza generalmente como un proyecto piloto, a medida que el CHO desarrolla e implementa estrategias efectivas, su rendimiento se evalúa en función de los resultados obtenidos.

