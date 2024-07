(G de Gestión) Nvidia es el gigante tecnológico del momento, con una valorización que supera los dos billones de dólares. No hay entidad que desarrolle inteligencia artificial (IA) que no use su principal producto: las unidades de procesamiento de gráficos de centros de datos (GPU). La demanda ha llegado a tal punto que el fabricante no se da abasto. “No creo que vayamos a alcanzar el nivel de suministro este año. Ni el que viene, probablemente”, reveló en febrero Jensen Huang, el CEO y cerebro de la compañía que se creó solo un año antes que Amazon, pero que se adelantó al futuro y dejó atrás a su competencia.

Así, no ha parado de lanzar innovaciones desde que se fundó, hace 31 años. Ya consolidada en el mundo de los gráficos y los videojuegos, a los que revolucionó, Nvidia repotenció sus GPU para que puedan procesar millones de datos al mismo tiempo, con lo que se sentaron las bases de esta era tecnológica. Eso la ha hecho capaz de concentrar el 70% del mercado mundial de chips de IA, “sin los cuales el boom de esta tecnología no sería posible”, menciona Jesús Bellido, director de la Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. “Ahora este chip permite procesar, por ejemplo, una imagen, un reconocimiento facial. Tiene mucha más capacidad, y es lo que la ha posicionado bien”, adiciona. Solo para poner ejemplos, detrás de la aplicación ChatGPT está una supercomputadora de Nvidia. En el desarrollo de los vehículos autónomos también se encuentra involucrada la marca. Con los gráficos realistas de videojuegos y pantallas, lo mismo. Y es la responsable de los cada vez más potentes data centers. LEA TAMBIÉN: ¿Adiós al smartphone? Los dispositivos que desafían la hegemonía del celular Como plataforma de informática, Huang planea que Nvidia tenga participación en cualquier industria. Por ello ha recurrido a adquisiciones. En el 2019 compró la israelí Mellanox, lo que permitió a la empresa convertir todo un centro de datos en uno de sus superchips. También trató de adquirir Arm, pero el regulador estadounidense no lo aprobó. Sumado a ello, la empresa no ha reparado en gastos a la hora de invertir en las más prometedoras startups que entrenan modelos de IA, potenciando su rendimiento y recurriendo a demandar más GPU. Pero, por supuesto, la competencia existe, y de la fuerte. Basta pensar en las gigantes Microsoft, Alphabet y Apple en el sector tecnológico. Sin embargo, fue Nvidia la firma premiada por el mercado, debido a su esfuerzo por la innovación, lo que la convirtió, en junio —aunque brevemente—, en la de mayor valor del mundo: más de US$ 3 billones. “Es claro que la expectativa en la IA es lo que está generando el rally. El mercado está convencido —y parece estar en lo cierto— de que será la nueva revolución y de que el fenómeno se podrá comparar con el de las computadoras en los 80 y 90, o con el de internet en las primeras dos décadas de este siglo”, declara Pedro Tuesta, experto en mercados financieros con base en Washington. “Nvidia es claramente el negocio mejor posicionado para beneficiarse de esa revolución”, añade. LEA TAMBIÉN: Hola, IA: así es interactuar con la nueva generación de asistentes virtuales Altas expectativas El rápido avance de la IA ha estado impulsando las ventas de GPU de Nvidia para los centros de datos que procesan las complejas tareas de esta nueva tecnología. Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital Bolsa, destaca que la sólida situación financiera de la tecnológica, al igual que su posicionamiento como líder de los chips de IA, son los factores que han hecho que el mercado vea a Nvidia “con muchas oportunidades”. Refiere que la compañía “ha crecido en el 2023 cerca de 240% en el precio de la acción, y en lo que va de este año [al 26 de junio] está encima de 150%”. Si en estos momentos la acción se está tomando un descanso y está retrocediendo, agrega Guzmán, es algo normal y sano para que siga subiendo, siempre y cuando el rally de la marca siga acompañándola, como es el caso hasta ahora, explica. “Tenemos que ver que continúen cumpliéndose las expectativas positivas que el mercado tiene en ella, lo que está soportado en el crecimiento exponencial que estamos viendo en las nuevas tecnologías, principalmente en inteligencia artificial generativa”, indica. Hacia el cierre de junio, los analistas están colocando los títulos de Nvidia como “sobreponderar”, señala el ejecutivo. Esto significa comprar la acción, pero no subponderar (es decir, vender). “Hay mucho interés por esta acción. Es como el nombre más emblemático y mejor relacionado con todo lo que es inteligencia artificial”, revela el ejecutivo de Credicorp. LEA TAMBIÉN: Yape pone en su radar de expansión a Centroamérica ¿Hegemonía? Bellido, de la UTEC, precisa que a la empresa le espera una hegemonía en el mercado de GPU de 20 a 25 años, más aún si se mantiene vigente en el boom de la IA, de los videojuegos y de las criptomonedas; sector, este último, en el que se usan las tarjetas gráficas para hacer minería de cripto, la cual requiere de equipos de alta potencia para resolver situaciones matemáticas complejas. “Nvidia tiene un grupo de investigadores bastante relevante, proveniente de las canteras de las mejores universidades del mundo, y a lo que apuntan, yo creería, es a hacer que estos chips con mayor capacidad de cómputo sean cada vez más pequeños y ágiles”, dice el experto. En los últimos 15 años se ha visto un cambio importante en cuanto a los nombres, y eso es lo que se espera en el futuro con el avance cada vez más rápido de la tecnología. “Los ganadores de hoy quizá en una década o dos ya no lo sean, porque habrán aparecido nuevas compañías que generen nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos negocios, que comenzarían a tomar la relevancia y los primeros lugares”, prevé Guzmán, de Credicorp. ¿Invertir en Nvidia? Si usted está interesado en invertir en Nvidia, tome en cuenta que el inversionista debe entender y conocer muy bien su perfil de inversión, como sostiene Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital Bolsa. Si se tiene un perfil de inversión medio o agresivo, Nvidia puede ser una buena alternativa en el largo plazo. La posición financiera de la compañía, sumada a su creciente rentabilidad, sólido flujo de caja, robusta liquidez, buen posicionamiento en IA y poco apalancamiento, son aspectos que evidencian que la IA va a seguir creciendo, y “Nvidia, ya muy bien posicionada, aprovecha esta circunstancia. Creo que la firma va a seguir entregando valor por mucho tiempo”, asevera Guzmán. “Esto es para inversionistas de largo plazo que tienen el perfil adecuado y que entienden también lo que hace esta empresa, todas las oportunidades y los retos que trae este mundo de la IA, y las nuevas tecnologías en general. Si alguien que no cuenta con el perfil de inversión apropiado entra a comprar una acción, se podría asustar cuando vea, algunos días, que los precios retroceden, y terminaría saliendo de la acción. Es decir, vendería, ejecutaría la pérdida y se llevaría una mala experiencia de inversión”, advierte el especialista. Considera, además, que el precio de la acción es el reflejo de lo que está haciendo la marca, y que para que mejore su tecnología, ingrese a nuevos mercados y optimice sus costos "debe pasar un tiempo; no es de la noche a la mañana". Por lo tanto, hay que dejar que la acción camine. "Nvidia es una buena acción a largo plazo", asegura.