La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela interceptó e inutilizó una aeronave que ingresó al territorio nacional sin autorización, informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

En una publicación en Instagram, el jefe militar explicó que el avión tipo C-210 fue detectado en la zona de San Fernando de Apure, ubicada en la capital del estado Apure, en la frontera oeste con Colombia.

Hernández Lárez indicó que la avioneta no contaba con el permiso o con el plan de vuelo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y ni de la Región de Información de Vuelo.

“La misma fue detectada por los radares del Sistema de Defensa Aeroespacial Integral Venezolano e interceptada por aeronaves de combate de la Aviación Militar Bolivariana”, añadió.

El funcionario dijo que, con esta aeronave, son 24 las interceptadas en lo que va del año.

“En el territorio de Venezuela no se siembra, ni se procesa, ni se consume, no permitiremos que nuestro espacio soberano sea usado como plataforma para el tráfico de drogas”, precisó el funcionario.

Finalmente, tras esta acción, Hernández Lárez no precisó si durante el operativo hubo personas detenidas.

Cabe recordar que, el pasado 30 de octubre, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Apure informó de la destrucción de dos avionetas presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Venezuela ha redoblado la vigilancia de sus fronteras en medio del contexto donde Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

