Un avión de combate polivalente Sukhoi Su-30MKV de fabricación rusa de la Fuerza Aérea Venezolana sobrevuela un desfile militar en Caracas el 5 de julio de 2017. (Foto: FEDERICO PARRA / AFP).
informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

En una publicación en Instagram, el jefe militar explicó que el avión tipo C-210 fue detectado en la zona de San Fernando de Apure, ubicada en la capital del estado Apure, en la frontera oeste con Colombia.

Hernández Lárez indicó que (INAC) y ni de la Región de Información de Vuelo.

“La misma fue detectada por los radares del Sistema de Defensa Aeroespacial Integral Venezolano e interceptada por aeronaves de combate de la Aviación Militar Bolivariana”, añadió.

El funcionario dijo que, con esta aeronave, son 24 las interceptadas en lo que va del año.

“En el territorio de Venezuela no se siembra, ni se procesa, ni se consume, no permitiremos que nuestro espacio soberano sea usado como plataforma para el tráfico de drogas”, precisó el funcionario.

Finalmente, tras esta acción, Hernández Lárez no precisó si durante el operativo hubo personas detenidas.

Cabe recordar que, el pasado 30 de octubre, presuntamente vinculadas al narcotráfico.

bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Elaborado con información de EFE.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, observa a una soldado que sostiene un misil tierra-aire portátil Igla-S de fabricación rusa, durante un ejercicio de entrenamiento en Caracas el 11 de noviembre de 2025. (AFP).
