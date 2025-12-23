Spotify sufrió robo masivo de datos por piratas informáticos. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Spotify sufrió robo masivo de datos por piratas informáticos. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, que aseguró haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo.

La compañía añadió que , ocurrido durante el pasado lunes.

“Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma”, informó Spotify en un correo electrónico.

LEA TAMBIÉN: Wrapped 2025 revoluciona Spotify: así es la nueva dinámica interactiva que cambia por completo la experiencia

, que representan alrededor del 99.6 % de todas las canciones del catálogo.

Los responsables aseguraron que su propósito era “construir un archivo musical principalmente para la preservación”.

Elaborado con información de EFE.

La plataforma continua realizando las investigaciones del hecho. (Foto: Stefani Reynolds / AFP)
La plataforma continua realizando las investigaciones del hecho. (Foto: Stefani Reynolds / AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Falla global en Cloudflare provoca caídas en X, ChatGPT y otros servicios
Microsoft permitirá hablar con su asistente de inteligencia artificial: Los detalles
Competencia desleal: ya son más de 1,400 los casos que analiza Indecopi este año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.