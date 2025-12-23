La plataforma de música Spotify ha sufrido un robo masivo de datos por parte de un grupo de piratas informáticos, que aseguró haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo.

La compañía añadió que continúa realizando las investigaciones respectivas de este hecho, ocurrido durante el pasado lunes.

“Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma”, informó Spotify en un correo electrónico.

Cabe recordar que el grupo de hackers Anna’s Archives afirmó en un comunicado haberse apropiado en el ataque de 86 millones de archivos musicales, que representan alrededor del 99.6 % de todas las canciones del catálogo.

Los responsables aseguraron que su propósito era “construir un archivo musical principalmente para la preservación”.

Elaborado con información de EFE.