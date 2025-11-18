Una interrupción masiva en los servicios de Cloudflare, uno de los mayores proveedores de infraestructura de Internet del mundo, generó este martes un “apagón digital” que está afectando a millones de usuarios.

Plataformas como la red social X (antes Twitter), el servicio de inteligencia artificial ChatGPT, la plataforma musical Spotify, el videojuego League of Legends y otras páginas web reportaron fallas, según múltiples registros internacionales de interrupciones.

La compañía confirmó en su panel de estado que está investigando un incidente que afecta parte de su red global, aunque aún no se determina el alcance completo ni la causa raíz del problema.

¿Qué es Cloudflare y por qué su caída afecta a medio Internet?

Cloudflare funciona como un intermediario entre los sitios web y los usuarios, y cumple dos roles principales: acelerar los sitios web y proteger de ciberataques.

En principio, a través de una red de distribución de contenidos (CDN), Cloudflare guarda versiones de las páginas en centros de datos repartidos por todo el mundo. Así, cuando un usuario accede a un sitio, la información llega desde el centro más cercano, lo que hace que cargue más rápido.

Como acto seguido, actúa como un escudo de seguridad, filtrando ataques que buscan saturar un sitio con tráfico falso y solo deja pasar las solicitudes legítimas.

En términos simples, Cloudflare es como un peaje inteligente que ordena el tráfico web y evita que los “autos malos” lleguen al servidor real. Cuando ese peaje falla, el tráfico se desordena y muchos sitios dejan de funcionar.

La empresa procesa, en promedio, más de 80 millones de solicitudes por segundo. Por ello, una interrupción en su red afecta inmediatamente a miles de plataformas que dependen de ella para operar con normalidad.

Un incidente de gran magnitud

Reportes de DownDetector mostraron picos de quejas en todo el mundo desde primeras horas del día. Las fallas se extendieron a servicios masivos como X, Spotify y productos de OpenAI, incluida ChatGPT.

El incidente ocurre apenas un mes después de una caída importante de Amazon Web Services (AWS), recordando la fragilidad inherente de la infraestructura global de Internet, donde unas pocas compañías concentran funciones críticas para miles de servicios digitales.

¿Qué es “challenges.cloudflare.com”?

Muchos usuarios reportaron ver la dirección challenges.cloudflare.com, una herramienta que Cloudflare usa para verificar que el tráfico provenga de personas reales y no de bots maliciosos.

Es un sistema de seguridad que, en situaciones normales, funciona en milisegundos y pasa desapercibido.

Sin embargo, cuando la red presenta fallas, esta verificación puede quedarse “colgada” y bloquear temporalmente el acceso a los sitios.