Exteriores del Hotel Sheraton de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (Foto: © Marco Guoli – Todos los derechos reservados)
Exteriores del Hotel Sheraton de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (Foto: © Marco Guoli – Todos los derechos reservados)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En un país como Argentina, marcado por la inflación y con restricciones al acceso de divisas, las empresas evalúan aún más sus estrategias antes de lanzarse con una inversión multimillonaria sin interrumpir operaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Moda, hoteles y restaurantes: ¿Qué pasará con el imperio de Giorgio Armani?
Selina, del oasis millennial a tormenta de deudas: ¿qué pasó con sus hoteles en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.