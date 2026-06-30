El primer ministro británico, Keir Starmer (d), y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon (i), observando tecnología de drones durante una visita a una base militar en el oeste de Inglaterra (Reino Unido). (Foto: EFE)
El primer ministro británico, Keir Starmer (d), y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon (i), observando tecnología de drones durante una visita a una base militar en el oeste de Inglaterra (Reino Unido). (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia EFE
Agencia EFE

El Gobierno británico anunció el lunes una inversión de más de 5,000 millones de libras (5,795 millones de euros) en drones y sistemas autónomos para reforzar sus Fuerzas Armadas, en el marco de un nuevo Plan de Inversión en Defensa para adaptar sus capacidades a la guerra moderna.

El primer ministro, Keir Starmer,

El Gobierno sostiene que este cambio responde a la “rápida evolución de la guerra moderna” y al creciente uso de drones y sistemas autónomos en conflictos como la invasión rusa de Ucrania y las guerras en Oriente Medio, señaló en la nota.

LEA TAMBIÉN: Reino Unido tras renuncia del primer ministro Starmer: qué viene a continuación

La inversión en diferentes panoramas militares

La inversión prevista se destinará a acelerar la incorporación de sistemas no tripulados en las Fuerzas Armadas, incluyendo capacidades para la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, con el objetivo de integrar estas tecnologías en operaciones conjuntas.

En el ámbito naval, el plan contempla la transformación de la ‘Royal Navy’ en una “fuerza híbrida”

En el Ejército, el programa incluye la inversión en sistemas autónomos de bajo costo, vehículos terrestres no tripulados, nuevos drones de ataque y reconocimiento y el refuerzo de unidades de élite.

Para la Real Fuerza Aérea (RAF, en inglés), el plan prevé el desarrollo de aeronaves de combate colaborativas no tripuladas que operarán junto a aviones pilotados, además de nuevos sistemas de guerra electrónica basados en drones.

El primer ministro, Keir Starmer, dará este martes más detalles del plan a cuatro años, que incluye la sustitución progresiva de al menos seis buques de guerra por nuevas unidades más avanzadas, según indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado. (Foto: EFE)
El primer ministro, Keir Starmer, dará este martes más detalles del plan a cuatro años, que incluye la sustitución progresiva de al menos seis buques de guerra por nuevas unidades más avanzadas, según indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado. (Foto: EFE)

El Gobierno ve la inversión como refuerzo y los militares como insuficiente

El primer ministro, Keir Starmer, afirmó que la inversión permitirá contar con “capacidades avanzadas para disuadir las amenazas cambiantes” y “reforzar la seguridad del Reino Unido”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Dan Jarvis, subrayó la determinación de “dotar a las Fuerzas Armadas de lo que necesitan para servir con valentía y eficacia” en un entorno cada vez más “complejo y peligroso”.

El plan se presenta antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará los días 7 y 8 de julio en Turquía, en medio de las críticas de militares y diputados de varios partidos, que consideran insuficiente la inversión para modernizar la defensa británica.

Además, coincide con cambios en el gobernante Partido Laborista, después de que Starmer anunciara la semana pasada su intención de dimitir tras perder la confianza de su grupo parlamentario, lo que abrió un proceso electoral interno con el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, como favorito para sustituirle al frente de la formación y del Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Reino Unido tras renuncia del primer ministro Starmer: qué viene a continuación
Debate sobre el retorno del Reino Unido a la UE suscita dudas 10 años después
Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años
Reino Unido estudia suspender aranceles a 100 alimentos para aliviar el coste de la vida

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.