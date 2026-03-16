La cantante surcoreana-estadounidense Ejae sostiene el Oscar a la Mejor Canción Original por "Golden" de "KPop Demon Hunters" junto a Jeong Hoon Seo (izquierda), el compositor estadounidense Mark Sonnenblick (segundo por la izquierda), Hee Dong Nam (segundo por la derecha) y Yu Han Lee (izquierda) durante el Baile de los Gobernadores de la 98.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
La cantante surcoreana-estadounidense Ejae sostiene el Oscar a la Mejor Canción Original por "Golden" de "KPop Demon Hunters" junto a Jeong Hoon Seo (izquierda), el compositor estadounidense Mark Sonnenblick (segundo por la izquierda), Hee Dong Nam (segundo por la derecha) y Yu Han Lee (izquierda) durante el Baile de los Gobernadores de la 98.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
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Agencia EFE
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El presidente de , Lee Jae-myung, destacó este lunes el “orgullo que sienten todos los coreanos tras los dos premios Óscar recibidos por el fenómeno global de la animación y la música ‘K-Pop Demon Hunters’.

Expreso mi más profundo agradecimiento a la directora Maggie Kang y a todo el equipo de producción (...). Han infundido un orgullo inmenso en Corea del Sur y en los coreanos de todo el mundo", escribió el mandatario en redes sociales.

El éxito de la cinta, que este domingo se hizo con los galardones a mejor película de animación y mejor canción original -por ‘Golden’- en la gala de los Óscar, ha sido arrollador desde su estreno en junio del año pasado, convirtiéndose en la película más vista en , con 325 millones de visualizaciones.

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La banda sonora de la cinta, producida por , encabezó los principales listados internacionales el año pasado, con ‘Golden’ liderando durante semanas la lista de éxitos de Billboard en Estados Unidos y acumulando millones de reproducciones.

La armoniosa fusión de la energía dinámica del K-Pop, la sensibilidad coreana y la imaginación original ha brindado una nueva alegría y ampliado aún más los horizontes de nuestra cultura”, destacó el mandatario surcoreano en su mensaje.

La película está dirigida por la surcoreana-canadiense Maggie Kang —quien también firma el guion— junto al estadounidense Chris Appelhans. Su éxito ha llevado a Netflix a anunciar ya una secuela para 2029.

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