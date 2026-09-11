El representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Brasil, Claudio Providas, destacó la importancia de la legitimidad social para que la transición energética tenga éxito en Latinoamérica.

“Hay que hacer que la transición sea sostenible y socialmente legítima porque si no va a fracasar”, afirmó, durante el IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV) que organizó la Agencia EFE en la ciudad brasileña de São Paulo.

Providas dijo que Latinoamérica tiene todo para realizar una transformación exitosa del modelo económico, desde financiación a recursos naturales, para adaptarlo al cambio climático.

De especial importancia son las enormes reservas de minerales críticos y tierras raras, esenciales para la producción de baterías de vehículos eléctricos y turbinas eólicas, entre otros productos.

Sin embargo, según el representante de la ONU, nada de esto será suficiente si no existe voluntad política y apoyo popular.

El representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Brasil, Claudio Providas, habla durante el IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), este jueves en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

“La transición exige algo más difícil: construir condiciones políticas capaces de sostener esas reformas cuyos costos suelen ser inmediatos pero cuyos beneficios son difusos y a largo plazo”, declaró.

En ese sentido, Providas alertó sobre el peligro de la polarización ideológica en Latinoamérica, donde “no se puede discutir de nada sin que se convierta en un parteaguas de tinte político”.

Además, el contexto actual está marcado por una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, especialmente de parte de los más jóvenes.

Por ello, el representante de la ONU opina que los gobiernos deberían apostar en la educación para que el debate público sea “mejor informado” y en políticas que busquen mitigar los impactos negativos de la transición sobre ciertos sectores.

“Toda transición va a generar ganadores y perdedores, por lo que tenemos que acelerar la discusiones de forma responsable”, aseguró.

La cuarta edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV) reunió el pasado 3 de septiembre a autoridades, expertos y representantes de empresas y organismos multilaterales.que abordaron temas prioritarios para la región.

El evento contó con el patrocinio de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) y WWF-Brasil, y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima.