Los palestinos de Cisjordania y una pequeña parte de la Franja de Gaza votan este sábado a sus alcaldes y concejales en las primeras elecciones desde la guerra en el enclave costero, en un contexto de escasas opciones políticas y desánimo generalizado.

Cerca de 1,5 millones de personas están inscritas en las listas electorales en Cisjordania, ocupada por Israel, y otras 70.000 en la zona gazatí de Deir al Balah, según la Comisión Electoral Central con sede en Ramala.

En la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de guerra que ha incrementado la pobreza y el desplazamiento, algunos ciudadanos consideran que los comicios tienen un valor simbólico.

“Estas elecciones son simbólicas, pero las veo como la expresión de nuestra voluntad de vivir”, afirmó Mohamed al Hasayna, de 24 años, tras emitir su voto en Deir al Balah.

El conflicto se desencadenó tras el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y ha dejado más de 72.000 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio. Desde octubre de 2025 rige un alto el fuego precario, afectado por episodios de violencia casi diarios.

Las elecciones municipales en Cisjordania arrancaron en un clima de normalidad, el 25 de abril de 2026. (Magda Gibelli / EFE)

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Participación limitada y contexto adverso

En Cisjordania, donde también se registra un aumento de la violencia de colonos, la afluencia a los centros de votación ha sido baja, según observaciones de periodistas. Estos comicios municipales, centrados en servicios básicos como agua, saneamiento e infraestructura, son una de las pocas instancias democráticas activas, dado que no se celebran elecciones presidenciales ni legislativas desde 2006.

Organismos internacionales destacan la relevancia del proceso. Para la ONU, representa “una oportunidad importante” para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos, mientras que la Unión Europea la considera una etapa clave hacia una mayor democratización y fortalecimiento de la gobernanza local.

Sin presencia de Hamás en las listas

La mayoría de candidaturas están vinculadas a Fatah, el partido del presidente Mahmoud Abbas, o son independientes. No participan listas afiliadas a Hamás, que controla gran parte de la Franja de Gaza.

Algunos aspirantes denunciaron dificultades para postular. “ Ya sean independientes o de un partido, los candidatos no cambiarán nada en la ciudad ”, expresó Mahmud Bader, votante en Tulkarem, quien atribuyó el control a la ocupación israelí.

Los centros de votación cerrarán en la tarde para facilitar el conteo ante la falta de electricidad. En ciudades como Nablus, donde solo hay una lista, se prevé la elección de la primera alcaldesa. Estas elecciones son las primeras en Gaza desde 2006, cuando Hamás ganó los comicios legislativos.