América Latina ya concentra 109 multimillonarios con una riqueza cercana a US$ 622,000 millones. (Foto: Freepik)
América Latina ya concentra 109 multimillonarios con una riqueza cercana a US$ 622,000 millones. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El incremento acelerado de la riqueza de los multimillonarios en América Latina y el Caribe está generando un desequilibrio social que amenaza la democracia en la región, advirtió Oxfam en un informe presentado en el marco del Foro de Davos. Según la organización, la concentración de fortunas facilita la compra de influencia política y debilita la capacidad redistributiva del Estado.

De acuerdo con el informe “Riqueza sin control, democracia en riesgo: ¿por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal?”, la región registra actualmente 109 multimillonarios, 14 más que a fines de 2024, con una riqueza conjunta cercana a US$ 622,000 millones, monto casi equivalente al PBI combinado de Chile y Perú.

Desde el año 2000, este patrimonio se ha incrementado en 443%, y solo en el último año creció 39%, un ritmo 16 veces superior al de la economía regional. Oxfam subraya que, mientras la riqueza de los multimillonarios aumenta en promedio más de US$ 491,000 diarios, un trabajador con salario mínimo necesitaría 102 años para acumular esa misma fortuna.

Para la organización, este proceso refuerza élites económicas que condicionan decisiones públicas y perpetúan la desigualdad por generaciones. Además, el 53.8% de los superricos de la región heredó total o parcialmente su patrimonio, proporción superior al promedio mundial de 37.3%.

La riqueza de los multimillonarios aumenta en promedio más de US$ 491,000 diarios. (Foto: Freepik)
La riqueza de los multimillonarios aumenta en promedio más de US$ 491,000 diarios. (Foto: Freepik)
LEA TAMBIÉN: Los ricos son más ricos: 500 mayores fortunas crecen cifra récord en 2025, ¿quiénes ganaron más?

CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y PODER POLÍTICO

El informe destaca que solo cinco países de América Latina aplican impuestos al patrimonio neto y apenas nueve gravan herencias o donaciones, lo que limita la capacidad de los Estados para reducir la desigualdad.

Asimismo, el 65% del patrimonio de los multimillonarios de la región se concentra en sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía, áreas donde la regulación es limitada y la cercanía al poder político resulta determinante.

Entre 2000 y 2025, , un fenómeno que, según Oxfam, evidencia el estrecho vínculo entre riqueza e influencia política.

Cuando la riqueza compra influencia política, la democracia deja de ser representativa y se convierte en privilegio de unos pocos”, advirtió Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.

El 65% del patrimonio de los superricos latinoamericanos se concentra en sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones, medios y energía. (Foto: Freepik)
El 65% del patrimonio de los superricos latinoamericanos se concentra en sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones, medios y energía. (Foto: Freepik)
LEA TAMBIÉN: Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo, ¿quién lo superó?

PROPUESTA DE REFORMA FISCAL Y REGULACIÓN

Frente a este escenario, Oxfam instó a los gobiernos a implementar planes nacionales para reducir la desigualdad, con metas verificables y seguimiento permanente. Entre sus principales recomendaciones figuran gravar la riqueza y las herencias del 1% más rico, regular la influencia política y mediática de las élites y fortalecer la participación ciudadana.

El organismo advirtió que la concentración extrema de riqueza no solo representa un problema económico, sino una amenaza directa a los derechos y a la estabilidad democrática en América Latina y el Caribe.

TE PUEDE INTERESAR

Multimillonario mexicano denuncia por “acoso sistemático” a presidenta Sheinbaum ante CIDH
“Asesinato en Mónaco”, el documental sobre la impactante muerte del multimillonario Edmond Safra que llega a Netflix
El mediador que nadie esperaba: multimillonario se reúne con Maduro y le pide que deje el poder
Multimillonario Elon Musk crea nuevo partido político en EE.UU. para “devolverle su libertad”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.