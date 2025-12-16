“The Perfect Neighbor”, “Unknown Number: The High School Catfish”, “Amy Bradley Is Missing” y “The Carman Family Deaths” son algunos de los documentales que Netflix estrenó en 2025 y en el último mes del año presenta una nueva producción. Se trata de “Asesinato en Mónaco” (“Murder in Monaco” en su idioma original), que explora la vida de Edmond Safra y el misterio que rodea su fallecimiento. ¿Cuándo se estrena?

Edmond Safra, quien fue uno de los banqueros más ricos del mundo y sufría la enfermedad de Parkinson, murió por asfixia por humo tras un incendio en su lujoso ático el 3 de diciembre de 1999 junto a su enfermera Vivian Torrente. Ted Maher, un exveterano del Ejército de Estados Unidos que también trabajó como enfermero de Edmond, confesó haber iniciado el incendio en una papelera.

“Murder in Monaco” fue dirigida por Hodges Usry, con Ali Brown, John Battsek y Sarah Thomson como productores. El documental combina registros judiciales, imágenes de archivo y entrevistas con periodistas, profesionales del derecho y personas con información privilegiada. Lady Colin Campbell, una figura de la alta sociedad, también aparece en esta producción.

Una foto del banquero multimillonario Edmond Safra y su esposa Lily en la película documental "Asesinato en Mónaco" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “ASESINATO EN MÓNACO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Asesinato en Mónaco” se ambienta en 1999 y retrata la historia de “uno de los hombres más ricos del mundo aparece muerto en su penthouse. Este documental desentraña el misterioso asesinato del banquero multimillonario Edmond Safra.”

¿CÓMO VER “ASESINATO EN MÓNACO”?

“Asesinato en Mónaco” se estrenará el miércoles 17 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo documental solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MURDER IN MONACO”

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN “ASESINATO EN MÓNACO”?

Lady Colin Campbell, es una autora, socialité y personalidad televisiva británica de origen jamaicano.

Ted Maher, enfermero estadounidense y ex Boina Verde que fue condenado por el incendio provocado que causó la muerte de Safra.

Catherine Messineo, comandante de la Brigada Criminal de Niza.

Expertos y periodistas

Ted Maher comparte su testimonio en la película documental "Asesinato en Mónaco" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MURDER IN MONACO”?

“Asesinato en Mónaco”, producida por Ventureland, tiene una duración aproximada de 90 minutos, es decir, 1 hora y 30 minutos.