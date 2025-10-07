El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, ha marcado durante la madrugada de este martes un nuevo máximo en los US$ 3,977.44, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos y Francia.

Según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, el oro ha registrado a las 2.32 horas ese nuevo máximo histórico.

De esta manera, ha superado el anterior récord, alcanzado en la víspera, en los US$ 3,970.08.

El metal amarillo encadena nuevos máximos en un contexto en el que se mantiene el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos, mientras que, en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha decidido dar un plazo hasta el próximo miércoles al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para negociar “una plataforma de acción” que dé estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

En el año, el oro se revaloriza el 49%, aupado por las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto geopolítico.