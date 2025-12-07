El incremento de las reservas chinas con respecto a la cifra final de octubre fue de unos 3,000 millones de dólares, indicó China. (Foto: EFE)
Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 0.09 % intermensual en noviembre hasta unos 3.34 billones de dólares, informó este domingo la Administración Estatal de Divisas (SAFE) del país asiático.

El incremento con respecto a la cifra final de octubre fue de unos 3,000 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuyó al impacto combinado de la conversión de divisas y los cambios en los precios de los activos financieros globales.

Este indicador alcanzó su cota más alta desde diciembre de 2015 al cierre del primer semestre de este año.

“Cimentada por una economía firme, China sigue bien posicionada para mantener la estabilidad general de sus reservas de divisas”, agrega el comunicado de la SAFE.

Elaborado con información de EFE

