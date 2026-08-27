Karoline Leavitt señaló que EE.UU. no retomará las negociaciones con Irán mientras no exista una disposición de Teherán para dialogar. Foto: EFE.
Karoline Leavitt señaló que EE.UU. no retomará las negociaciones con Irán mientras no exista una disposición de Teherán para dialogar. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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, afirmó este jueves Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, casi seis meses después del inicio del conflicto.

En declaraciones a Fox News, la funcionaria señaló que las conversaciones permanecerán suspendidas hasta que el presidente Donald Trump considere que Irán está dispuesto a sentarse a negociar de manera significativa.

“No se están produciendo negociaciones con Irán en este momento”, afirmó Leavitt, quien añadió que Washington todavía no observa una disposición de Teherán para retomar el diálogo.

La Casa Blanca afirmó que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa” y busca aumentar la presión económica sobre Irán. Foto: EFE.
La Casa Blanca afirmó que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa” y busca aumentar la presión económica sobre Irán. Foto: EFE.

Presión sobre Irán

Leavitt destacó además la continuidad del bloqueo naval y aseguró que este ha resultado efectivo. Según la funcionaria, Estados Unidos controla en esencia el estrecho de Ormuz, que permanece abierto gracias a la intervención de las fuerzas estadounidenses. Teherán rechaza esa afirmación y sostiene que mantiene su autoridad sobre esta estratégica vía comercial.

En paralelo, . La medida aún no tiene una fecha de aplicación definida.

Trump afirmó el miércoles a la cadena catarí Al Jazeera que no tiene prisa por retomar las conversaciones de paz. El mandatario aseguró que no existe un plazo para hacerlo y sostuvo que Estados Unidos mantiene una amplia ventaja en el conflicto.

Consultado sobre si las medidas económicas son más efectivas que una acción militar, el presidente estadounidense respondió que ambas alternativas son eficaces.

El mandatario también afirmó el martes que las fuerzas militares estadounidenses habían desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre las consecuencias de intentar colocar nuevos explosivos en esta ruta marítima.

Menor respaldo a la guerra

El respaldo de los estadounidenses a la guerra contra Irán continúa descendiendo. Según una encuesta de Ipsos/Reuters publicada este miércoles, solo 31% de los ciudadanos apoya el conflicto.

El porcentaje representa una caída frente al 34% registrado a comienzos de agosto y al 37% de marzo, poco después del inicio de las hostilidades.

Con información de EFE.

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