Israel ha completado el desarrollo de un sistema láser de alta potencia que pasará a formar parte a finales de año de sus sistemas de defensa antimisiles, anunció este miércoles el Ministerio de Defensa.

El sistema de defensa aérea láser, bautizado ‘Iron Beam’ (Haz de Hierro), desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems Ltd. interceptó con éxito drones, cohetes, morteros y aviones en una serie de pruebas realizadas en el sur de Israel, según un comunicado del ministerio.

Se integrará en el escudo antimisiles 'Iron Dome’ (Cúpula de Hierro) en los próximos meses, lo que ofrecerá otra capa de protección.

“La serie de pruebas, realizada en una instalación en el sur de Israel, concluye la fase de desarrollo y representa el hito final antes de entregar el sistema al Ejército para su despliegue operativo”, informó Defensa en un comunicado.

El sistema de defensa aérea de Israel Cúpula de Hierro intercepta misiles balísticos disparados desde Irán sobre la ciudad de Tel Aviv, el 15 de junio de 2025. (EFE/EPA/ATEF SAFADI).

El láser Iron Beam de 100 kilovatios se unirá a las múltiples capas del escudo antimisiles israelí: la Cúpula de Hierro, la Honda de David y Flecha.

Esta nueva tecnología láser incorpora, según la información del Ministerio, un sistema de orientación avanzado que permite “alta precisión y eficiencia superior” para neutralizar rápidamente las amenazas “a un coste insignificante”.

El ministerio no reveló la tasa de interceptación del sistema, que tiene numerosas limitaciones técnicas y no puede funcionar en días nublados. La tecnología se ha promocionado como una forma más económica de repeler drones y otros proyectiles, ya que cada interceptación cuesta menos de US$ 5. Los sistemas actuales basados en misiles cuestan decenas de miles de dólares por impacto.

En declaraciones recogidas en el comunicado, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que este avance convierte a su país en el primero en poseer “la capacidad operativa de interceptación láser” y lo coloca “a la vanguardia de la tecnología militar mundial”.

Los sistemas Arrow o Flecha (a la izq.) y Cúpula de Hierro de Israel. (Foto del Ministerio de Defensa de Israel / AFP).

“Este es un hito histórico para nuestra defensa”, dijo el ministro, que advirtió a “sus enemigos” en Gaza, Irán, Líbano y Yemen de que Israel es fuerte tanto en defensa como en ataque. “Y haremos todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos israelíes”, añadió.

Por su parte, el director general del Ministerio y segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Amir Baram, aseguró que “esta es la primera vez en el mundo” que un sistema de interceptación láser de alta potencia alcanza “la madurez operativa plena”.

El ‘Haz de Hierro’ ha sido desarrollado por el Ministerio de Defensa israelí y la compañía Rafael, encargada de producir tecnologías militares para las Fuerzas Armadas, junto a la empresa Elbit Systems como socia del proyecto en la fabricación del láser.

Con información de EFE y Bloomberg