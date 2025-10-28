Un conductor de UPS descarga paquetes para su entrega en San Francisco, California, EE.UU., el martes 25 de julio de 2023.
Un conductor de UPS descarga paquetes para su entrega en San Francisco, California, EE.UU., el martes 25 de julio de 2023.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

La empresa de mensajería (United Parcel Service), una de las más grandes del mundo, reveló este martes que recortó 48,000 empleos este año, una cifra muy superior a la prevista anteriormente, como parte de su estrategia de “transformación”.

UPS informó de esa , que no está claro si consiste solo en despidos o también en eliminación de vacantes, junto a sus resultados del tercer trimestre de 2025, en los que reflejó una reducción notable del beneficio neto y, en menor medida, de la facturación.

Hemos reducido nuestra fuerza de trabajo operativa en aproximadamente 34,000 puestos y cerrado las operaciones diarias en 93 edificios alquilados o en propiedad durante los primeros nueve meses de 2025”, indica UPS, que detalla otros 14,000 recortes en puestos de “gestión”.

LEA TAMBIÉN: Despidos masivos en Amazon: hasta 30,000 empleados menos en una semana

El total de 48,000 empleos recortados es más del doble respecto a los 20,000 despidos que anticipó a principios de año, y que atribuyó a la reducción en sus entregas de envíos de Amazon, y también son superiores a lo previsto los cierres de instalaciones, que no descarta continuar.

La entidad informó en enero de que planeaba reducir en más del 50% sus entregas de Amazon en la segunda mitad de 2026 al considerar que el gigante del comercio electrónico ha sido su mayor cliente, pero no el más rentable, según dijo entonces su directora ejecutiva, Carol Tomé.

El beneficio de UPS en el tercer trimestre de 2025 se situó en unos US$ 1,311 millones (un 52% menos respecto al mismo tramo del año pasado) y la facturación en US$ 21,400 millones (un 4%) menos.

LEA TAMBIÉN: Purga en Target: cadena de supermercados planea despidos y eliminar vacantes

Estamos ejecutando el giro estratégico más importante de la historia de la compañía, y los cambios que estamos implementando están diseñados para dar valor a largo plazo a todos los participantes”, dijo Tomé en la nota, en la que vaticinó una mayor “eficiencia” para la temporada navideña.

UPS indicó que las medidas ejecutadas le han permitido reducir costos por valor de US$ 2,200 millones y espera que asciendan a 3,500 millones en total al final del año.

Las acciones de UPS subían hoy un 8% en una buena reacción del mercado a los datos. Desde el inicio del año, la cotizada ha perdido un 24% de valor.

TE PUEDE INTERESAR

Gigante de la banca prevé eliminar casi un millar de empleos por automatización con IA
Harvard Business Review: proteja a su equipo de una cultura organizacional tóxica
Warner Bros Discovery evalúa su venta ante interés de al menos tres gigantes del entretenimiento
¿Es riesgoso negociar el cese de un trabajador que ha cometido una falta grave?
Inteligencia artificial en empresas: ¿cómo ha potenciado la productividad de los negocios?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.