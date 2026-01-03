El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, informó mediante un comunicado de la Cancillería que el país se ofrece como mediador al conflicto. EFE/Maurico Dueñas Castañeda
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, informó mediante un comunicado de la Cancillería que el país se ofrece como mediador al conflicto. EFE/Maurico Dueñas Castañeda
El informó que mantiene un seguimiento permanente de la situación en , en coordinación con sus socios de la Unión Europea y con países de la región, ante el agravamiento de la crisis política en ese país.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería española señaló que se encuentra en contacto constante con su Embajada y Consulado en , así como con la unidad de emergencia consular, con el objetivo de monitorear la situación de la colonia española residente en territorio venezolano.

El Gobierno precisó que todo el personal diplomático y consular de España en Caracas, así como sus familias, se encuentra en buen estado, descartando incidentes que comprometan su seguridad hasta el momento.

En el plano político, España hizo un llamado a la desescalada, la moderación y al respeto del Derecho Internacional y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, subrayando la necesidad de evitar mayores tensiones.

En ese contexto, el Ejecutivo español expresó su disposición a ofrecer sus “buenos oficios” para contribuir a una solución pacífica y negociada de la actual crisis, abriéndose a un eventual rol de mediación.

Asimismo, recordó que no ha reconocido los resultados de las y reiteró su respaldo a las iniciativas internacionales orientadas a una salida democrática para . España también destacó que ha acogido -y continuará haciéndolo- a decenas de miles de ciudadanos venezolanos que abandonaron su país por motivos políticos, reafirmando su compromiso con una solución democrática, negociada y pacífica.

