Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) vessels and supply vessels in the Buzios field off the coast of Rio de Janeiro, Brazil, on Friday, Oct. 24, 2025. Brazil's state oil company is accelerating production from the Buzios field as crude prices hover near a five-year low and the global market braces for glut.
Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) vessels and supply vessels in the Buzios field off the coast of Rio de Janeiro, Brazil, on Friday, Oct. 24, 2025. Brazil's state oil company is accelerating production from the Buzios field as crude prices hover near a five-year low and the global market braces for glut.
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Agencia Bloomberg
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Desde las aguas ultraprofundas de la cuenca de Santos en Brasil hasta los yacimientos de shale de la árida Patagonia argentina, un nuevo auge de los hidrocarburos está tomando forma en toda América Latina.

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