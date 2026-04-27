El voto por el "No" se impuso en todas las preguntas que Noboa había planteado en el referéndum del 16 de noviembre. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
El voto por el "No" se impuso en todas las preguntas que Noboa había planteado en el referéndum del 16 de noviembre. (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Ecuador disolvió dos partidos políticos de oposición antes de las elecciones locales de noviembre, una medida que los críticos denunciaron como otra señal del retroceso democrático del país sudamericano bajo el mandato del presidente Daniel Noboa.

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