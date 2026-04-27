El Consejo Nacional Electoral, o CNE, dijo que la membresía en los partidos, Unión Popular, o UP, de izquierda, y Construye, de centro, había caído por debajo del umbral mínimo requerido. El ex candidato presidencial de Construye Fernando Villavicencio fue asesinado en 2023.

“Es absolutamente ilegal”, dijo Jorge Peñafiel , exdiputado y miembro del partido Construye. “El Consejo Nacional Electoral está funcionando como una herramienta política del gobierno”.

Durante una inusual reunión de la junta el domingo por la mañana, la presidenta de la CNE, Diana Atamaint , dijo que el organismo no tuvo más remedio que disolver los partidos debido a su supuesta disminución de miembros, y agregó que se les dio la oportunidad de defenderse.

Representantes de los dos partidos afectados afirmaron que la ley electoral prohíbe a la CNE eliminar a un partido menos de 120 días antes de la convocatoria formal a elecciones del 30 de julio, previstas para el 29 de noviembre.

Construye apelará ante el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional antes de recurrir a tribunales internacionales, dijo Peñafiel.

UP, que mantiene estrechos vínculos con los sindicatos, cuenta con décadas de historia en la política ecuatoriana, mientras que Construye participó en tres elecciones presidenciales, incluida aquella en la que fue asesinado Villavicencio, lo que desmiente la afirmación de una membresía insuficiente, según la politóloga Ruth Hidalgo.

Hidalgo dirige Participación Ciudadana, una organización no gubernamental que el año pasado investigó las casi 230 organizaciones políticas del país y descubrió que docenas solo existían en el papel. Según Hidalgo, ese no era el caso de la UP y Construye.

“¿Por qué entonces esta agilidad del Consejo Nacional Electoral si es que realmente tiene que ver con un tema técnico?”, añadió.

La disolución de los partidos se produce después de que el CNE suspendiera al principal partido de oposición del país, Revolución Ciudadana —de izquierda—, de participar en las próximas elecciones debido a acusaciones de financiación ilegal de la campaña, que el partido niega.

El CNE afirma haber actuado sobre bases legales sólidas y niega haber favorecido al partido Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa.

La disolución de los partidos “no es un hecho aislado, sino como una forma de gobernar y de eliminar cualquier tipo de oposición”, afirmó la politóloga Sofía Cordero. “Se va en contra de unas elecciones mínimamente transparentes e igualitarias”.

El CNE ya ha recibido críticas por adelantar tres meses la fecha de las elecciones locales, alegando riesgos para la votación debido a la previsión de un fuerte fenómeno climático de El Niño, que en el pasado ha provocado graves inundaciones en la nación sudamericana.

Construye explorará opciones legales y, si todo lo demás falla, buscará respaldar a un candidato demócrata, dijo Peñafiel.

Noboa —uno de los aliados cercanos del presidente estadounidense, Donald Trump, en América Latina— ha negado que cambiar la fecha de las elecciones beneficie al ADN. Atamaint ha dicho que todos los partidos enfrentan los mismos desafíos administrativos para presentar candidatos a las más de 200 administraciones locales y dos docenas de administraciones provinciales de Ecuador.

Según analistas, la intervención del CNE en la campaña actual hará que los votantes cuestionen el resultado de las elecciones, pero también podría impulsar a algunos a apoyar a candidatos alternativos.

“Es una jugada bastante arriesgada por parte del partido gobernante”, dijo Hidalgo.