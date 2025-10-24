Daniel Noboa denuncia intento de envenenamiento en alimentos regalados en acto público. (Foto de Evaristo SA / AFP).
que fueron añadidos a una mermelada y unos chocolates que le regalaron en un evento público.

En una entrevista, , las cuales no son propias de esos productos y tampoco de sus empaques.

“Tres compuestos en una alta concentración es imposible que no haya sido intencional (…) Presentamos la denuncia, las pruebas, la concentración de los tres químicos”, indicó el mandatario a CNN.

Por su parte,

Esto se da en medio de manifestaciones indígenas contra su gestión en la zona andina del país.

A inicios de octubre,

Asimismo, durante las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, Noboa ingresó en dos ocasiones a zonas tomadas por manifestantes. En ambas no fue bien recibido.

“Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras”, puntualizó el mandatario.

Elaborado con información de AFP.

Esta es la segunda denuncia que presenta el gobierno ecuatoriano por intentos de atentar contra la vida del presidente. (Captura de video)
