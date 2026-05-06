Compradores en una tienda de Grupo Pão de Açúcar en São Paulo.
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Agencia Bloomberg
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Basta con echar un vistazo al mercado bursátil para pensar que todo va bien en la economía brasileña. El Ibovespa se ha disparado más que cualquier otro índice importante de América durante el último año: aproximadamente un 60% en dólares, según los últimos datos.

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