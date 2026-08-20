Buques en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Bandar Abbas, Irán, el 10 de agosto.
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Agencia Bloomberg
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos revelará pronto su plan para aislar económicamente a Irán y a sus socios comerciales, después de que el presidente Donald Trump amenazara a Teherán y a otros con un “DÍA D ECONÓMICO” para poner fin al actual punto muerto en Medio Oriente.

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