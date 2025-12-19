Donald Trump. (Foto: EFE)
Donald Trump. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que en el marco del 250 aniversario de Estados Unidos, que se cumple en el 2026, el país celebrará unos «Juegos Patriotas»,

El encuentro tendrá lugar el próximo otoño. Será «un evento atlético sin precedentes», de cuatro días y con «los mejores atletas de secundaria», un joven y una joven de cada estado y territorio del país, según dijo en un vídeo en el que anunció las distintas conmemoraciones previstas.

LEA TAMBIÉN: Trump promete a EE.UU. un “boom económico” en 2026, pero no habló sobre Venezuela

«Os garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres»

«Pero os garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres», añadió en un nueva ofensiva contra los atletas transgénero.

El pasado julio, en un mitin en Iowa, ya había adelantado que planeaba organizar esta competición deportiva y apuntó que quería que sea televisada y que esté encabezada por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy.

Críticas de la oposición

Todo ello ha hecho que la oposición haya comparado dicha competición con ‘Los Juegos del Hambre’ (‘The Hunger Games’), la película distópica de Gary Ross, protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, en el que el régimen totalitario de Panem organiza un enfrentamiento similar entre 24 jóvenes de sus 12 distritos, donde solo puede haber un superviviente.

La cuenta oficial del Partido Demócrata en X (@TheDemocrats) colgó un extracto de la primera cinta de esa franquicia. El clip corresponde al momento en que se anuncia que se ha decretado que cada año los distritos de Panem ofrecerán como tributo a un joven y a una joven para luchar hasta la muerte «en un espectáculo de honor, valentía y sacrificio».

En su vídeo Trump también recordó su intención de construir un Arco del Triunfo en Washington, ya adelantada en octubre.

«Somos el único lugar importante que no tiene un Arco del Triunfo. Un hermoso Arco del Triunfo, uno como el de París, donde tienen un gran y hermoso arco. Lo llaman el Arc de Triomphe, y vamos a tener uno en Washington, DC, muy pronto», apuntó.

TE PUEDE INTERESAR

Donald Trump anunciaría la guerra con Venezuela esta noche
Las 8 guerras que Donald Trump dice haber resuelto el 2025
¿Hasta dónde llegará Donald Trump en Venezuela?
¿Cuál es el salario que tiene Donald Trump como presidente de Estados Unidos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.