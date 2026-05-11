11 de mayo del 2011. Hace 15 años

BURRIERS AHORA SON USADOS PARA LAVAR DINERO

La Unidad de Inteligencia Financiera identifica nueve modalidades para lavar activos. Actuando con mayor astucia, ‘los lavadores’ logran ingresar dinero sucio al sistema formal. Entre enero y marzo han sido reportadas más de 550 operaciones sospechosas. Pese a los avances, hay espacios difíciles de fiscalizar. Los ‘lavadores de activos’ han agudizado sus ilegales operaciones. Una muestra es la simulación de exportación de pisco, cuando en realidad el comprador paga millones por agua en botellas que identifican a nuestra bebida bandera.

11 de mayo del 2011. Hace 15 años. Microsoft compra Skype en más de US$ 8 mil mlls.

11 de mayo del 2016. Hace 10 años

AFILIADOS A AFP TENDRÁN MÁS OPCIONES PARA ELEGIR PENSIÓN

Compañías aseguradoras lanzarán renta vitalicia en dos tramos y los fondos mutuos introducirán productos de hasta 5 años. Los cambios en el Sistema Privado de Pensiones han obligado a los seguros a ponerse las pilas. Por ejemplo, los afiliados, según su propia expectativa de vida y el fondo acumulado, podrán elegir la pensión que recibirán.

11 de mayo del 2021. Hace 5 años

BOLSA TREPA 7% EN DOS DÍAS Y BORRA PÉRDIDAS DEL AÑO

BVL subió ayer 3.87%. El viernes ya había trepado 3.37%, tras conocerse encuesta de Datum. Extranjeros y las AFP han vuelto a invertir y son los que más están comprando acciones. Dólar cayó a S/ 3.722 luego de llegar días atrás a un máximo de S/ 3.847. En el año descendió 3.24%.