El presidenteDonald Trumpdeclaró este miércoles en un discurso ante la nación que Estados Unidos está “a las puertas de un boom económico como el mundo nunca ha visto” en 2026, que coincidirá con el Mundial de fútbol y los 250 años de la Independencia.

“No podría haber un homenaje más apropiado a este hito épico que culminar el regreso de Estados Unidos, que comenzó hace apenas un año”, declaró Trump en su mensaje televisado, en alusión a su segunda elección.

La economía se ha convertido en la principal preocupación de los estadounidenses, que dan una nota mediocre al mandatario republicano en ese rubro tras once meses en el cargo.

No habló sobre Venezuela

El Presidente de Estados Unidos no se pronunció sobre Venezuela en su mensaje a la nación.

Horas antes el periodista conservador Tucker Carlson afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaría la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00” (02:00 GMT del jueves), dijo el periodista en el pódcast ‘Judging Freedom’.

Trump dará, en la noche del 17 de diciembre, un discurso a la nación desde la Casa Blanca, el cual será emitido por televisión, en el que hará balance de su casi primer año de gestión.

También hablará de los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En dicho mensaje, se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reclaman haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

Esto tendrá lugar en medio del aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Elaborado con información de AFP y EFE.