Se espera que entre 100,000 y 150,000 toneladas métricas de cobre refinado lleguen a Estados Unidos en las próximas semanas, según cuatro personas consultadas por Bloomberg con conocimiento directo de algunos de los envíos. Si el volumen completo llega en el mismo mes, superaría el récord histórico de 136,951 toneladas establecido en enero de 2022.

Comerciantes de materias primas, como Trafigura Group, Glencore Plc y Gunvor Group, están redirigiendo grandes volúmenes de metal destinados a Asia a Estados Unidos. La cantidad es tan grande que los comerciantes están reservando espacio de almacenamiento adicional en Nueva Orleans y Baltimore para acomodar los envíos, según algunas de las personas. Las tres empresas declinaron hacer comentarios.

El aumento repentino del cobre extranjero en Estados Unidos tiene amplias ramificaciones, ya que agota la oferta en otros mercados, como China, el principal país consumidor. Los precios del cobre en Estados Unidos se encuentran en niveles muy superiores a los de otros mercados extranjeros, lo que ofrece a los fabricantes estadounidenses una muestra del tipo de inflación de costos y las interrupciones en la cadena de suministro que podría desencadenar una guerra comercial a gran escala.

Los 'traders' se apresuran a retirar el cobre de la LME.

A finales del mes pasado, Trump ordenó al Departamento de Comercio de Estados Unidos que investigara posibles aranceles al cobre por motivos de seguridad nacional, una medida que disparó los futuros del cobre en Nueva York por encima de otros precios de referencia globales.

Y si bien las reflexiones previas de Trump sobre dichos gravámenes generaron preocupación sobre si los comerciantes podrían importar cobre a Estados Unidos antes de que entren en vigor, una extensa investigación del Departamento de Comercio abre un plazo más amplio para el envío del metal.

El diferencial de precios entre la bolsa de materias primas Comex de Nueva York y la Bolsa de Metales de Londres superó los 1200 dólares por tonelada el miércoles, acercándose a un máximo histórico alcanzado a mediados de febrero. Esto representa una prima del 12 % y crea un gran incentivo para que los comerciantes y productores sigan exportando cobre a Estados Unidos antes de que se impongan los aranceles.

Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. anticipan que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a las importaciones de cobre para finales de año. Incluso con los aranceles, los compradores estadounidenses de cobre no tienen otra opción que seguir comprando metal importado, dado que Estados Unidos consume el doble de lo que produce.

El cobre de Nueva York se dispara por encima de los precios de la LME | Un enorme diferencial genera oportunidades de ganancias para los operadores.

Los compradores estadounidenses ya buscan abastecerse más de países como Chile y Perú en medio de una mayor acumulación de reservas de cobre. Es probable que parte del metal de las minas mexicanas y canadienses se desvíe a Europa debido a los amplios aranceles impuestos por Trump a los principales socios comerciales de Estados Unidos. La productora estatal chilena, Codelco, que ya es el principal exportador a Estados Unidos, se esfuerza por satisfacer la demanda adicional de sus clientes estadounidenses tras reunirse con ellos el mes pasado.

“Todos consideran que la demanda de cobre es muy fuerte y todos piden a Codelco más cobre”, declaró su presidente, Máximo Pacheco, en una entrevista el 13 de marzo. Esto se debe en parte a que “existe un debate abierto sobre si se aplicará un arancel al cobre”.

LEA TAMBIÉN: Codelco advierte pausa en recuperación de producción de cobre

Los posibles aranceles estadounidenses también podrían alterar la dinámica del comercio de cobre entre Chile y China, que es, por mucho, el mayor consumidor mundial de metales. En los últimos meses, se ha dirigido a Estados Unidos una mayor cantidad de metal chileno de lo habitual después de que los compradores se vieran afectados por una contracción de posiciones cortas en Comex el año pasado. Los aranceles podrían mantener ese flujo elevado.

Esto marca un cambio para China, que el año pasado compró alrededor de 4 millones de toneladas del metal y representó alrededor del 40% del cobre refinado mundial, según el Grupo Internacional de Estudio del Cobre. Al menos por el momento, Estados Unidos está usurpando a China como el destino de ventas preferido de los principales productores y comerciantes del mundo, dejando al país asiático en desventaja.

Los países de América dominan las importaciones de cobre de EE.UU. | Importaciones de cobre de EE.UU. por origen

Esto crea un entorno lucrativo para productores y comerciantes, permitiéndoles explotar las diferencias de precios entre Estados Unidos y otros mercados.

“Se prevé una reestructuración más amplia de las cadenas de suministro”, declaró el analista de Citigroup, Tom Mulqueen , en una entrevista.

LEA TAMBIÉN: Citi cambia su pronóstico para precio del cobre en próximos tres meses

Los envíos mensuales a puertos chinos durante abril y mayo podrían disminuir hasta en un tercio en comparación con el mismo período del año pasado, según un importante operador activo en el mercado asiático. Las solicitudes para trasladar cobre desde los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME) en Asia han alcanzado su nivel más alto desde agosto de 2017.

Los analistas de Goldman Sachs prevén que todos los tipos de cobre enviados a Estados Unidos se verán afectados por aranceles para finales de este año, lo que mantendrá los precios en Comex cotizando con una prima considerable respecto a otros índices de referencia. Los aranceles podrían obligar a China a refinar menos cobre, entre 10,000 y 20,000 toneladas mensuales durante los primeros tres meses. Esto ocurre en un mercado global que Goldman ya preveía que enfrentaría un déficit de 180,000 toneladas este año.

“La buena noticia es que observamos una demanda muy fuerte y clara”, declaró Pacheco de Codelco. “Vemos esta turbulencia e incertidumbre, pero ya la hemos vivido muchas veces”.