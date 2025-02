La filial local de la suiza Glencore , que cuenta con las operaciones mineras de Antamina y Antapaccay, tiene también una unidad logística en el Callao: Perubar, que representa la única unidad de almacenamiento y mezcla de concentrados, que optimiza la exportación y distribución hacia mercados internacionales. Y como parte de su crecimiento, durante el último trimestre de 2024, destinó capital para mejorar su infraestructura.

Así, Perubar cerró el cuarto trimestre del año pasado con un descenso significativo en sus ingresos, principalmente por ajustes en las tarifas de sus servicios de almacenaje y pre-embarque de concentrados de minerales. La compañía, que opera en el Callao, reportó una caída del 49% en ingresos, lo que afectó su margen bruto y generó una pérdida operativa de US$ 200,000 dólares.

Pese a ello, Perubar mantuvo su ritmo de inversión, destinando US$ 2.1 millones en mejoras de infraestructura y equipos para optimizar sus operaciones logísticas. Entre las iniciativas destacadas se encuentran la modernización del sistema de recepción de concentrados y la optimización de su sistema de pesaje y lavado de vehículos.

Otro factor clave en la situación financiera de Perubar fue el aumento en sus activos no corrientes, impulsado por mayores préstamos a empresas relacionadas, que alcanzaron los US$ 23.3 millones. En cuanto a pasivos, estos también crecieron por la renovación de contratos operativos, lo que elevó sus obligaciones financieras a US$ 14.2 millones.

Impacto en las operaciones y resultados financieros de Perubar

Durante el último trimestre del año, Perubar almacenó 284,547 TMH y pre-embarcó 259,567 TMH de concentrados de minerales como zinc, plomo y cobre. Sin embargo, el total de operaciones se redujo en 44,667 TMH respecto al mismo periodo de 2023, lo que refleja una menor demanda en sus servicios.

En términos financieros, los ingresos por almacenaje y pre-embarque sumaron US$ 3.8 millones, representando una caída de US$ 3.6 millones en comparación con el año anterior. Esta disminución se debió a cambios tarifarios, incluyendo un ajuste retroactivo en los servicios de pre-embarque.

Por otro lado, los costos operativos alcanzaron US$ 3.5 millones, lo que significó una reducción de US$ 1.7 millones respecto a 2023. Esta disminución fue consecuencia de menores cargos por depreciación, tras la revisión de la vida útil de algunos equipos clave en sus operaciones.

Los resultados de Glencore

Cabe precisar que la minera suiza Glencore registró resultados mixtos en las operaciones locales durante 2024. Así, la producción de cobre en Antamina, en la que tiene el 33,75 % de participación, subió 2 %, a 144.700 toneladas (t), frente a las 142.400 t de 2023. En tanto, su producción en Antapaccay cayó 16 % a 145.800 t.

De acuerdo con el reporte de resultados de Glencore, las cifras estuvieron en línea con lo esperado dado el repunte en el cobre durante la segunda mitad del año.

En el caso de Antapaccay, el resultado se vio afectado por problemas geotécnicos en el segundo trimestre de 2024, situación que la mina empezó a revertir a partir del segundo semestre

No solo Glencore participa en Antamina también lo hace BHP con un 33,75 %, Teck Resources con un 22,50 % y Mitsubishi Corporation con un 10 %. Si se toma en cuenta el 100% de Antamina, su producción habría ascendido a 428.740 t.





