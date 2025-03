El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, destacó el creciente protagonismo de la inversión nacional en la exploración minera del país. “De cada cuatro dólares invertidos en exploraciones en Perú, un dólar es de capitales peruanos”, señaló el titular del Minem, resaltando el dinamismo que ha ganado la inversión local en el sector minero.

Durante su participación en el PDAC 2025 en Canadá, Montero reafirmó estos datos y proporcionó información sobre los países que más invierten en la exploración minera en Perú. Asimismo, destacó las oportunidades que el país ofrece a los inversionistas interesados en el sector.

De acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Reino Unido lidera las inversiones en exploración minera en Perú con una inyección de US$ 166 millones en 9 proyectos, lo que representa el 25.8% del total. Le sigue Perú con US$ 146 millones en 12 iniciativas exploratorias, lo que equivale al 22.6%. En tercer lugar está Canadá con US$ 143 millones en 24 proyectos (22.2%), y Brasil con US$ 75 millones en 14 iniciativas (11.7%).

En otro momento, Montero indicó que el crecimiento de la inversión nacional es un reflejo de la confianza del sector privado en el potencial geológico del país.

“Las empresas peruanas están comenzando a ver los recursos minerales a nivel de exploración con una visión estratégica. Es gratificante ver que el empresariado peruano está prestando cada vez más atención a los recursos minerales del futuro”, comentó Montero en su intervención en Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Actualmente, la cartera de proyectos de exploración minera para 2025 incluye 84 iniciativas, superando las 75 registradas el año pasado. Este incremento se traduce en una proyección de inversión de US$ 1,039 millones, lo que refleja un notable crecimiento en el interés por la exploración minera en el país.

Perú, actor clave de la minería mundial de cara a la transición energética

Este 2025 será el año del gran salto para la minería peruana al entrar en construcción y operaciones importantes proyectos como: San Gabriel, Ampliación Antamina, Tantahuatay, Sulfuros, Zafranal, Corani, Tía María, entre otros que generarán efectos positivos en el empleo, el desarrollo sostenible y el bienestar de millones de familias peruanas.

Así lo señaló Leandro García, gerente general de Minas Buenaventura, al señalar que nuestro país enfrenta un momento decisivo con millonarias inversiones y una creciente demanda de minerales para la transición energética.

Sostuvo que los US$ 5.6 mil millones en inversiones mineras proyectadas por el Banco Central de Reserva reflejan la oportunidad que tiene nuestro país en consolidarse como un actor clave en la minería global.

“El Perú es uno de los principales destinos de exploración minera en el mundo y eso es algo que no debemos perder”, señaló García.