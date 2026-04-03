La Embajada de Estados Unidos en Líbano emitió una alerta de seguridad en la que advierte sobre posibles ataques contra universidades en el país, en un contexto marcado por la escalada de tensiones entre actores regionales vinculados a Irán e Israel.

En su comunicado, la embajada señaló que “Irán y sus milicias terroristas afines podrían tener la intención de atacar universidades en Líbano”, aunque no identificó instituciones específicas en riesgo.

La advertencia se produce en un escenario de alta tensión en el país, donde el movimiento proiraní Hezbolá mantiene un conflicto activo con Israel.

Según la comunicación oficial, la alerta busca advertir a ciudadanos estadounidenses y a la comunidad internacional ante posibles riesgos en espacios académicos.

En su comunicado, la embajada señaló que “Irán y sus milicias terroristas afines podrían tener la intención de atacar universidades en Líbano”, aunque no identificó instituciones específicas en riesgo.

La advertencia se produce en un escenario de alta tensión en el país, donde el movimiento proiraní Hezbolá mantiene un conflicto activo con Israel.

Según la comunicación oficial, la alerta busca advertir a ciudadanos estadounidenses y a la comunidad internacional ante posibles riesgos en espacios académicos.

Disparos de artillería israelí contra objetivos en Líbano desde una posición no revelada, cerca de la frontera entre Israel y Líbano. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi

Contexto regional y amenazas previas

Las tensiones se han intensificado tras declaraciones de la Guardia Revolucionaria de Irán, que amenazó con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio.

Estas advertencias se produjeron luego de que Irán denunciara la destrucción de dos universidades en su territorio tras ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

El cruce de amenazas refleja un escenario de creciente confrontación indirecta en la región, donde infraestructuras civiles podrían convertirse en objetivos.

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Universidades bajo foco en Beirut

Líbano alberga varias instituciones académicas de prestigio internacional, entre ellas la Universidad Americana de Beirut, considerada una de las más importantes de la región.

Su campus y hospital se ubican en el centro de la capital, lo que incrementa la preocupación en torno a la seguridad de estudiantes, personal y visitantes.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes concretos ni medidas específicas adicionales, pero la alerta subraya el nivel de riesgo en el actual contexto geopolítico.