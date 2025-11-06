El electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Timothy A. CLARY / Chandan KHANNA / AFP)
, aunque se negó a confirmar si él mismo planea iniciar la comunicación.

Durante una entrevista con el medio Fox News, T pero precisó que la iniciativa debería partir por parte del alcalde electo.

El mandatario estadounidense declaró que sería “más apropiado” que Mamdani lo buscara primero, pero luego dijo que “veremos qué pasa” antes de cualquier encuentro.

Hasta el momento,

A pesar de ellos, en declaraciones previas a la elección, Trump señaló que hablaría con él y que sentía la obligación de mantener comunicación con las autoridades locales.

Sin embargo, tras la victoria del demócrata, el presidente lo calificó de “muy airado” y dirigido personalmente hacia él, y sugirió que el nuevo alcalde debería mostrar más cortesía en su trato.

Durante su discurso de victoria, Mamdani dijo al presidente: “Donald Trump, ya que sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: súbele el volumen”.

Zohran Mamdani es actualmente alcalde electo de Nueva York, quien obtuvo más de 50 % de los votos tras una participación récord en los comicios. Nacido en Uganda, se convertirá en la primera autoridad edil musulmán de la ciudad. Ha centrado su discurso en medidas sociales con las que mejorar la vida de las personas gracias a una subida de impuestos a los más ricos de la ciudad.

Elaborado con información de EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. (Brendan SMIALOWSKI / Angelina KATSANIS / AFP)
