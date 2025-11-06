El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, debería ponerse en contacto con él si desean entablar una conversación, aunque se negó a confirmar si él mismo planea iniciar la comunicación.

Durante una entrevista con el medio Fox News, Trump insistió en que se encuentra disponible para dialogar, pero precisó que la iniciativa debería partir por parte del alcalde electo.

El mandatario estadounidense declaró que sería “más apropiado” que Mamdani lo buscara primero, pero luego dijo que “veremos qué pasa” antes de cualquier encuentro.

Hasta el momento, Trump no ha establecido contacto con Mamdani ni con su equipo tras la su victoria en las elecciones municipales en Nueva York.

A pesar de ellos, en declaraciones previas a la elección, Trump señaló que hablaría con él y que sentía la obligación de mantener comunicación con las autoridades locales.

Sin embargo, tras la victoria del demócrata, el presidente lo calificó de “muy airado” y dirigido personalmente hacia él, y sugirió que el nuevo alcalde debería mostrar más cortesía en su trato.

Durante su discurso de victoria, Mamdani dijo al presidente: “Donald Trump, ya que sé que estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: súbele el volumen”.

Zohran Mamdani es actualmente alcalde electo de Nueva York, quien obtuvo más de 50 % de los votos tras una participación récord en los comicios. Nacido en Uganda, se convertirá en la primera autoridad edil musulmán de la ciudad. Ha centrado su discurso en medidas sociales con las que mejorar la vida de las personas gracias a una subida de impuestos a los más ricos de la ciudad.

Elaborado con información de EFE.