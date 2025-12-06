Actriz Jane Fonda advierte que compra de Warner por Netflix amenaza a toda la industria. (Foto: Samantha DUBOIS / AFP)
Actriz Jane Fonda advierte que compra de Warner por Netflix amenaza a toda la industria. (Foto: Samantha DUBOIS / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La dos veces ganadora del Oscar, que amenaza a toda la industria del entretenimiento.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram junto al Comité Para la Primera Enmienda, un colectivo de artistas y líderes culturales que defienden la libertad de expresión, la actriz criticó abiertamente esta operación que se conoció ayer, viernes.

“No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley”, agrega el comunicado.

LEA TAMBIÉN: La millonaria compra de Warner Bros. por parte de Netflix: ¿qué ganas, qué pierdes y qué viene ahora?

En su declaración,

“Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para enriquecerse”, añadió.

, así como HBO y HBO Max, por 82 mil 700 millones de dólares.

LEA TAMBIÉN: Netflix anuncia compra de Warner Bros. por más de US$ 82,000 millones

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales de señal abierta en Europa.

Asimismo, la compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

LEA TAMBIÉN: Paramount denuncia que el proceso de subasta de Warner Bros favorece a Netflix

El catálogo incluirá producciones de HBO como ‘The Big Bang Theory’, ‘The Soprano’ o ‘Game of Thrones’, o películas como ‘The Wyzard of Oz’ y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como ‘Wednesday’, ‘Money Heist’, ‘Bridgerton’ o ‘Adolescence’.

Elaborado con información de EFE.

Fonda también criticó a Netflix y a otras empresas que podrían verse involucradas en el acuerdo que calificó de “destructivo”. Foto: Archivo GEC
Fonda también criticó a Netflix y a otras empresas que podrían verse involucradas en el acuerdo que calificó de “destructivo”. Foto: Archivo GEC

TE PUEDE INTERESAR

Las joyas de Warner Bros., HBO y HBO Max que convertirán a Netflix en el gigante definitivo del entretenimiento
¿Es realmente Oregón? Descubre dónde se filmó la serie “Los Abandonados” de Netflix
Préstamo récord: los bancos que respaldan a Netflix en compra de Warner Bros. Discovery

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.