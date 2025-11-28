En esta edición de 20 en empleabilidad, Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú, plantea una pregunta: “Imagínate que yo fuera tu hada madrina. Pídeme tu trabajo o actividad soñada. ¿Lo tienes claro?

Señaló que, la mayoría de personas —alrededor del 95%— no lo tiene definido. Y es difícil alcanzar un sueño o un ideal cuando no sabes hacia dónde vas. Es como navegar en un barco sin rumbo ni provisiones claras: puedes terminar en cualquier puerto porque nunca decidiste a dónde querías llegar.

Temple manifestó que, por eso es tan importante tener claridad sobre qué quieres, hacia dónde deseas avanzar y en qué tipo de trabajo o cultura organizacional te sentirías realmente contento cada mañana.

“Así que, si yo fuera tu hada madrina y te preguntara: ¿Dónde te gustaría trabajar o qué actividad te gustaría realizar? Que te ronde la pregunta en la cabeza por semanas o meses hasta que la encuentres, y una vez que la encuentres, enfílate con fuerza”, puntualizó.