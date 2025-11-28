Si yo fuera tu hada madrina. Imagen: 20 en Empleabilidad
Únete a nuestro canal
Newsletter EMPLEO
LHH DBM Perú
LHH DBM Perú

En esta edición de 20 en empleabilidad, Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú, plantea una pregunta: “Imagínate que yo fuera tu hada madrina. Pídeme tu trabajo o actividad soñada. ¿Lo tienes claro?

Señaló que, la mayoría de personas —alrededor del 95%— no lo tiene definido. Y es difícil alcanzar un sueño o un ideal cuando no sabes hacia dónde vas. Es como navegar en un barco sin rumbo ni provisiones claras: puedes terminar en cualquier puerto porque nunca decidiste a dónde querías llegar.

LEA TAMBIÉN: ¿Tener un negocio propio es realmente para mí?

Temple manifestó que, por eso es tan importante tener claridad sobre qué quieres, hacia dónde deseas avanzar y en qué tipo de trabajo o cultura organizacional te sentirías realmente contento cada mañana.

“Así que, si yo fuera tu hada madrina y te preguntara: ¿Dónde te gustaría trabajar o qué actividad te gustaría realizar? Que te ronde la pregunta en la cabeza por semanas o meses hasta que la encuentres, y una vez que la encuentres, enfílate con fuerza”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cómo pedir retroalimentación de desempeño sin miedo?
¿Cuál es la importancia de la transición laboral en el sector minero?
Entrevista de trabajo: ¡Tu momento de brillar!
¿Cómo gestionar las desvinculaciones sin perder la confianza del equipo que queda?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.