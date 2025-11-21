Reconoce tus logros antes de planear un exitoso 2026. Foto: 20 en Empleabilidad
En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mónica Berger, consultora y master Coach de LHH DBM Perú, destaca la importancia de hacer un alto antes de cerrar el año para identificar los logros alcanzados y evaluar cuánto han aportado a los resultados de la organización.

A puertas de iniciar el 2026, la especialista invita a los profesionales a revisar, mes a mes, qué hicieron, qué resultados obtuvieron y cómo estos resultados contribuyeron al crecimiento de sus empresas.

Señala, también, que solo reconociendo los logros, por pequeños que sean, podremos proyectar mejor las metas para el próximo año. Propone el ejercicio de recordar cada logro, a través de preguntas “¿qué proyectaste a principio de año para este 2025? Y eso ¿qué permitió a tu equipo?, ¿qué lograste para tu área? Y ¿qué sumó para la empresa?”

Por último, invita a visualizar el 2026, “¿qué quieres lograr para ti, para tu equipo y para tu empresa? Acuérdate que si no sabes a dónde vas, no podrás saber cómo llegar, ni reconocer que llegaste”, puntualizó.

