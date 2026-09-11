¿Acabas de aceptar dejar tu posición y despedirte de tu empresa? Entras a una etapa desconocida para muchos profesionales que han dejado una compañía en la que han trabajado por varios años. En esta edición de 20 en empleabilidad, Juan Matute, consultor asociado de LHH Perú, comparte algunas recomendaciones sobre qué hacer en los primeros 30 días después de una desvinculación laboral y aprovechar este periodo para tomar el control del proceso de recolocación.

Matute recomendó visualizar esta etapa de transición laboral como una etapa de nuevas oportunidades. “Si la empresa te brindó un programa de outplacement es porque reconocen tu valor profesional”, dijo.

Segundo, aprovechar desde el inicio el acompañamiento del consultor de outplacement asignado y participar en la reunión de bienvenida, seguir los talleres y ampliar tu red de contactos.

Tercero, trabajar en tu plan de marketing personal: Definir tus objetivos, las empresas objetivo, y cuáles son las personas y contactos a los que debemos alcanzar.

“Finalmente, estos primeros 30 días no son para quedarse paralizado. Son para tomar el control de tu proceso de recolocación, ordenar tu estrategia y empezar a construir tu siguiente propósito profesional”, puntualizó.