Para alcanzar tu mayor potencial, primero identifica los rasgos posibles de tu identidad. Luego, traza un mapa. ¿Cómo?

Durante los últimos cinco años, Paul Ingram, profesor titular de Negocios en la Escuela de Negocios de Columbia, ha trabajado con más de 1.000 estudiantes de MBA ejecutivo para definir y trazar las conexiones entre los diversos elementos de sus identidades. En promedio, esos ejecutivos tienen poco más de treinta años y muchos han ocupado puestos de gestión en sectores como el financiero, la consultoría y la salud.

Él, junto a Yixi Chen, uno de sus estudiantes de doctorado, han utilizado análisis de visión artificial para convertir cada uno de esos mapas en una red digital, lo que les ha permitido identificar la importancia relativa de los diversos elementos que figuran en el mapa, basándose en cómo se conectan con otros elementos de identidad y con el “yo” central.

El mapa de identidad sirve. Un ejecutivo de comunicaciones inspiró a miles de personas al hablar públicamente sobre un trauma que sufrió en su infancia. Una banquera en la mitad de su carrera lloró de alivio cuando comprendió que no tenía que definirse a sí misma en función de la peor experiencia de su vida.

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Para crear tu propio mapa de identidad, deberás seguir los siguientes pasos:

Pasos para crear tu mapa de identidad

Identifica los posibles rasgos de tu identidad: En la parte superior de una página en blanco, escribe estos encabezados de columna: Carrera, Educación, Roles familiares, Pasatiempos e intereses, Rasgos personales, Grupos sociales y Otros. Debajo de cada encabezado, anota cualquier elemento de identidad que te parezca significativo para comprender quién eres.

Colócalos en el mapa. En otra hoja en blanco, escribe la palabra “Yo” en el centro y dibuja un círculo a su alrededor. En una serie de círculos concéntricos, coloca tus diversos elementos alrededor de la palabra “Yo”, colocando los elementos que son más importantes para ti más cerca del centro. Mientras haces esto, si sientes que algún elemento que anotaste en el primer paso en realidad no pertenece ahí, déjalo fuera. Si se te ocurren otros componentes que deberían estar en el mapa, agrégalos.

Conecta los elementos. Los elementos de tu mapa representan nodos en una red. Traza líneas entre aquellos que te parezcan están relacionados.

Indica los rasgos que mantienes ocultos. ¿Hay algún elemento en tu mapa que prefieras ocultar a los demás, ya sea en el trabajo o en otro contexto? Resáltalos en tu mapa.

Cinco prácticas

En la investigación y en su labor de capacitación para ejecutivos sobre identidad personal, Ingram utilizó un enfoque de identidad integral, que toma en cuenta todos los elementos que las personas consideran parte de su identidad personal y se enfoca en las interdependencias que reconocen entre esos elementos.

El objetivo de este ejercicio, como siempre dice a las personas desde el principio, es ayudarlos a comprenderse a sí mismos de una manera que les permita aplicar las mejores prácticas para la gestión de la identidad en el lugar de trabajo —prácticas que los prepararán para un mejor desempeño, mejores relaciones y un mayor bienestar.

¿Cuáles son esas prácticas?

1. Cultivar una multiplicidad de elementos en tu identidad

2. Ser autónomo al definir esa identidad

3. Reconocer la armonía que crean los elementos y excluir cualquier elemento que no contribuya a ella

4. Comprender cómo esos elementos se relacionan con los roles en los que quieres tener éxito

5. Ser lo más abierto posible al presentar tu identidad a los demás

Yo mismo he experimentado beneficios profesionales reales al aplicar estas prácticas —como cuando recurrí a mi elemento de identidad de “improvisador” para adoptar la mentalidad adecuada y facilitar una reunión estratégica particularmente tensa en una gran empresa—. También he visto el impacto que estas prácticas han tenido en otros: el director ejecutivo de una compañía de seguros vio cómo su carrera despegaba cuando decidió ser abierto en el trabajo sobre una discapacidad que había estado ocultando. Un ejecutivo de comunicaciones inspiró a miles de personas al hablar públicamente sobre un trauma que sufrió en su infancia. Una banquera en la mitad de su carrera lloró de alivio cuando comprendió que no tenía que definirse a sí misma en función de la peor experiencia de su vida, sin importar cuán formativa pudiera parecer esa experiencia para cualquier otra persona.