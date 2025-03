El entorno laboral para los profesionales jóvenes en Perú es una de las prioridades de FirstJob. En su último estudio, enfocado en el talento femenino de Employers for Youth (EFY), recoge las apreciaciones tanto de las mujeres millennials como centennials acerca de la empresa en la cual despliegan su trabajo.

Los resultados remarcan la brecha de género; sobre todo, al notar que las dimensión evaluadas que registraron mayor puntaje —máximo 100 puntos— están asociadas con la experiencia profesional antes que con los beneficios, como sueldo o instalaciones.

Las áreas de formación que conforman el análisis son heterogéneas: Administración, Economía o Negocios; Ingeniería de Software; Programación y Datos o Tecnología; Ingeniería, Construcción o Prevención de Riesgos; y Marketing, Publicidad, Comunicaciones o Periodismo.

La finalidad de esta profesionalización plural, indica Mario Mora —CEO de la compañía—, es romper con el estereotipo que empuja a asociar solo “perfiles masculinos” con ciertas carreras.

Proyección laboral femenina: ¿hay oportunidades?

El tiempo que las mujeres peruanas consideran oportuno para asumir un nuevo cargo o cambiar de área es de, en promedio, dos años. Al respecto, en los resultados del estudio se observa la predominancia de un 31% frente a los primeros 12 meses; mientras que un 42% asegura que solicitaría un nuevo espacio laboral al llegar a los dos años .

Incluso en el top 10 de las empresas calificadas como las más saludables para el desarrollo del talento femenino las cifras son similares: el 34% opina que un año es prudente; y el 41% contempla los dos años.

“Las generaciones más jóvenes buscan dar saltos de carrera más rápido, principalmente, por dos motivos. El primero tiene que ver con la duda de si la estructura de una empresa permite el desarrollo de carrera interno. [...] El segundo está vinculado: si una empresa no lo permite, la única manera de satisfacer ese deseo es buscar empleo en otra organización”, argumenta Mora.

Desde su perspectiva, ese ‘gap’ es más fácil paliarlo fuera que dentro de la empresa, porque, probablemente, haya un aumento de salario con el cambio.

La proyección laboral de las mujeres refleja el temor de no ser tomadas en cuenta para un ascenso.

Estrategia para la formación del talento senior

Sin embargo, el informe también muestra una tendencia peculiar con respecto a las prácticas profesionales. Si bien solo un 26% desarrolló alguna práctica o pasantía en la empresa donde cumple sus funciones laborales actualmente y el 74% no lo hizo, el primer grupo posee una puerta abierta para asumir un cargo senior.

“Hay una evolución. Los programas de prácticas en Perú están viendo la gran oportunidad para atraer talentos femeninos. Si desde un principio buscan un cargo de liderazgo senior, va a costar más caro; en cambio, si desde el inicio de las conexiones laborales se proyectan a formarlas, se conforma un segmento de inclusión desde la base”, explica.

Se evidencia aun más en el top 10 de empresas que asumen un rol más comprometido con las mujeres: un 38% ha empezado su vida laboral bajo el puesto de practicante, frente a un 62% que no.

“La cantidad de mujeres que sigue trabajando después de la práctica es el doble de la cantidad de los hombres que hacen lo mismo. [...] Es una evidencia de que el trabajo se convierte en un espacio seguro para algunas mujeres, un espacio de buena experiencia”, reflexiona.

Otra data avala esta premisa. Tanto en atributos de atracción hacia una empresa como en atributos de recomendación sobresalen dos aspectos: el compendio de aprendizaje y desarrollo y, además, el factor ambiente laboral protagonizan las decisiones de las mujeres.

En cifras, el 21% del talento femenino se inclina por las oportunidades de crecimiento profesional y un 14% muestra preferencia por el ambiente laboral ante la posibilidad de ingresar a una compañía. En cuanto al top 10 del EFY, los números no guardan mucha distancia: 19% valora el aprendizaje y desarrollo; y el 16%, el entorno de trabajo.

Esta prioridad se despunta por encima de componentes como sueldo o beneficios. “Las mujeres están valorando mucho más atributos que tienen que ver con lo intangible antes que con lo pecuniario”, resume Mora.

Incluso hay un factor de solidaridad que se evidencia en el boca a boca. “El talento femenino en el Perú sí está siendo consecuente. Es decir, las mujeres recomiendan según lo que viven y aprecian en la empresa”, sostiene.

Junto con el ambiente laboral, el aprendizaje y el desarrollo toma la batuta en la atracción del talento.

En esa búsqueda de espacios más amistosos, principios como innovación e instalaciones quedan relegados: son menores al 5%. “Es mayor la preocupación por desarrollarse en una carrera que los otros atributos de la organización”, comenta el vocero.

“Esto no quiere decir que a la gente no les interese, sino que estos atributos son lo que esperan transversalmente de cualquier empresa. Como lo esperan transversalmente, son ítems no diferenciadores”, añade.

LEA TAMBIÉN: Estas son las 22 empresas que pagan 18 sueldos de utilidades a sus trabajadores

La alarma sobre los programas de mentoría

En cuanto al desarrollo de carrera, hay una alarma frente a la satisfacción que genera la posibilidad de mentorías en la organización. Solo un 40% del talento femenino peruano cree que la empresa se preocupa por estos programas para compartir conocimientos y habilidades entre líderes y colaboradores.

“Los resultados con respecto al hombre son bastante similares, no hay mayores modificaciones. Entonces, en general, para ambos géneros, es un desafío”, aclara el CEO.

Pero no es ajeno a los retos circundantes: el trabajo no remunerado dentro de casa y las horas de labores elevadas en comparación con otros países (48 horas en Perú).

“Hay que entender que las situaciones de trabajo de horas totales en Perú son de las más altas de Latinoamérica. [...] Entonces, es difícil para la mayoría de las mujeres lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal. En resumen, este mix es diferente para un hombre y para una mujer”, recalca.

De acuerdo con el informe, el ambiente laboral es un eje clave para decidir trabajar en las empresas. (Foto. Pexels)

El comentario legal

Alicia Jiménez, socia del Estudio Rodríguez Angobaldo, analiza el panorama del talento femenino en el Perú y considera que el acceso a oportunidades, la equidad salarial y la proyección de crecimiento de la carrera dentro de las empresas son las principales esquinas de batalla.

“Cuando las mujeres perciben que no tienen oportunidades de crecimiento en una empresa, tienden a buscar otras opciones o abandonar, incluso, el mercado laboral para explorar estabilidad en otro ámbito”, detalla

Remarca, en esa línea, lo que ocurre si es que la equidad marca el eje. “Cuando se les ofrece un camino más claro de desarrollo profesional, muestran una mayor permanencia en sus empleos en comparación con los hombres, porque, como indica el estudio, pueden sentirse en un lugar de mayor confianza”.

Desde el punto de vista legal, la ley de productividad y competitividad laboral —y otras normativas relacionadas— establecen principios que pretenden fomentar la estabilidad laboral sin discriminación por sexo. “No obstante, en la práctica, persisten las brechas tanto en la promoción de mujeres a cargos de liderazgo como en el acceso salarial”, agrega Jiménez.

Coloca sobre la mesa, además, la resistencia a contratar mujeres en edad reproductiva. “Estamos pensando en la mujer como el foco de la vida familiar, pero deberíamos pensar, más bien, en una política pública de responsabilidades compartidas, y distribuir justamente esa carga de una manera equilibrada entre los trabajadores hombres y las trabajadoras mujeres”, precisa.