El jueves 30 de abril, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso ante cautela de los inversionistas, quienes siguen atentos a señales externas, especialmente relacionadas con la política monetaria de Estados Unidos y la evolución de la economía global.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.522. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.524 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 4.76% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe. Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar en la región mostró un comportamiento estable con ligera tendencia a la baja, en línea con lo observado durante gran parte del mes. Varias monedas de la región han logrado apreciarse frente a la divisa estadounidense, favorecidas por factores como la debilidad global del dólar y el atractivo de las tasas de interés en economías emergentes.

En países como Perú, el tipo de cambio se mantuvo con variaciones mínimas, reflejando un mercado relativamente tranquilo.

Algunos mercados registraron leves avances, mientras que otros cerraron con pérdidas moderadas. Este comportamiento refleja la cautela de los inversionistas, quienes siguen atentos a señales externas, especialmente relacionadas con la política monetaria de Estados Unidos y la evolución de la economía global.