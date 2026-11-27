Los conductores podrían perder hasta 20 horas buscando estacionamiento en noviembre y diciembre, un tiempo que, sumado al gasto en combustible, podría representar un costo de hasta S/ 920, estimó ParkGO, en un contexto de mayor congestión vehicular por las compras navideñas y las celebraciones de fin de año.

La empresa señaló que encontrar un espacio en zonas de alta demanda de Lima puede tomar entre 20 y 30 minutos en condiciones habituales.

No obstante, durante la campaña navideña, el tiempo podría aumentar hasta 40 minutos por búsqueda, especialmente en las semanas previas a Navidad.

ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO A ESTACIONAMIENTOS

La mayor presión se concentraría en zonas comerciales y empresariales como Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima; Gamarra, en La Victoria; Larcomar y los alrededores del Parque Kennedy, en Miraflores; así como sectores de San Isidro, San Borja y Santiago de Surco.

La búsqueda de un espacio podría tomar hasta 40 minutos por viaje en las zonas de mayor demanda, especialmente durante las semanas previas a Navidad. Foto: ParkGO

También figuran los alrededores de Plaza Norte y MegaPlaza, en Lima Norte. En esta línea, la demanda de estacionamientos podría aumentar hasta 33% durante la campaña navideña, impulsada por el mayor flujo de personas hacia centros comerciales, mercados y restaurantes.

Katherinne Oyarce, CEO de ParkGO, advirtió que la búsqueda de estacionamiento también contribuye a la congestión vehicular y al consumo adicional de combustible. Frente a ello, recomendó planificar los desplazamientos y reservar espacios con anticipación mediante plataformas digitales.