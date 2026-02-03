La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) dio a conocer el cronograma de vencimientos mensuales para la declaración y pago de las obligaciones tributarias correspondientes al año 2026. El calendario entrará en vigencia a partir del 16 de febrero y será aplicable a los periodos tributarios comprendidos entre enero y diciembre del próximo año.

El cronograma fija las fechas límite de presentación y pago según el último dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), permitiendo a las personas naturales y jurídicas organizar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales durante todo el ejercicio 2026.

El calendario rige desde el 16 de febrero y establece las fechas de declaración y pago según el último dígito del RUC. | Foto: Sunat

Vencimientos según periodo tributario

De acuerdo con lo establecido por la Sunat, el calendario detalla los vencimientos mensuales correspondientes a los periodos de enero a diciembre de 2026. En el caso específico del periodo diciembre, las fechas de vencimiento se considerarán a partir de enero de 2027, conforme a las reglas habituales del sistema tributario.

Asimismo, el cronograma incluye disposiciones aplicables a las unidades ejecutoras del Sector Público Nacional, las cuales cuentan con un tratamiento específico dentro del calendario oficial.

Beneficio para los Buenos Contribuyentes

La Sunat precisó que los contribuyentes calificados como Buenos Contribuyentes cuentan con un vencimiento especial, el cual les otorga un plazo adicional para presentar sus declaraciones y efectuar el pago de sus obligaciones tributarias. Este beneficio reconoce el cumplimiento permanente y oportuno de este grupo de contribuyentes.

Para mayor detalle sobre el cronograma de vencimientos, la administración tributaria recomendó consultar su portal institucional, seguir sus redes sociales oficiales, comunicarse con la central de consultas telefónicas o acudir a cualquiera de los Centros de Servicios al Contribuyente a nivel nacional.