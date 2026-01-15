La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) anunció la participación de Dambisa Moyo como oradora principal del Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, que se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo del 2026.

Moyo, nacida en Zambia y criada entre África y Estados Unidos, es una de las economistas más influyentes del panorama global.

Estudió en las universidades de Harvard y Oxford, y desarrolló gran parte de su carrera en el Banco Mundial y Goldman Sachs.

Su trabajo se centra en crecimiento económico, geopolítica, sostenibilidad corporativa y estrategias de inversión, destacando por su capacidad para traducir análisis complejos en decisiones económicas de alto impacto.

Moyo se define como una “eterna optimista” sobre el potencial de los países en desarrollo. En una reciente entrevista con Forbes señaló: “Crecí en una economía pobre. A lo largo de mi vida escuché muchas veces: No puedes hacerlo. No puedes ir a Harvard. No puedes ir a Oxford. Pero crecí en un hogar donde mis padres nunca nos desanimaron. En mi doctorado me enfoqué en el ahorro porque es un motor esencial del crecimiento económico.”

En su bestseller “Al borde del caos” Moyo sostiene que las economías ancladas en soluciones de corto plazo no podrán sostener su competitividad. Foto: Difusión/ SNMPE

La escritora del bestseller “Al borde del caos”, señala que si los países en desarrollo quieren aprovechar sus ventajas, — recursos naturales, ubicación y crecimiento demográfico— deben acompañarlo de reformas que miren al largo plazo, mejoren las instituciones, la gobernanza, la educación, la diversificación económica y la integración global. La política pública que se quede en lo inmediato o sin visión estructural corre el riesgo de quedar ‘al borde del caos’.

En su conferencia magistral, Moyo analizará cómo un país con el potencial del Perú puede diseñar estrategias que maximicen sus oportunidades – especialmente en sectores como la minería- y transformarlas en un crecimiento sostenido, competitivo y responsable.

Su participación en el simposio ofrecerá una visión global, rigurosa y actualizada sobre la economía internacional, el crecimiento sostenible, la inversión responsable y la redefinición de los modelos de desarrollo y relacionamiento en un contexto de transición energética.

Es miembro de varias juntas directivas de alcance global, entre ellas Chevron, 3M y Condé Nast, y del Comité de Inversiones del Fondo Patrimonial de la Universidad de Oxford. Además, es miembro de la American Academy of Arts and Sciences.

Los libros de Moyo

Autora de libros best-sellers internacionales- “Cuando la ayuda es el problema”, “Cómo se perdió Occidente”, “El ganador se queda con todo”, “Al borde del caos”, entre otros –es doctora en Economía por la Universidad de Oxford y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Su obra destaca por el estudio de las consecuencias imprevistas en políticas públicas y económicas, un tema transversal a sus investigaciones sobre la pobreza, crecimiento, pensiones y sostenibilidad del desarrollo.

Es considerada en la lista de Time como una de las personas más influyentes y destacadas en liderazgo económico.