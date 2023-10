Dentro de este segmento se encuentra la división productos de caucho y plástico, la cual retrocedió 10% en los primeros cinco meses del 2023, según cifras del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El reporte detalló que entre enero y mayo de este año, la industria plástica bajó 9.5%, resultado que “estuvo relacionad a la menor fabricación de planchas, láminas, hojas y tiras con destino al mercado nacional y extranjero”.

Panorama del sector

Eduardo del Campo, presidente del Comité de plásticos del SNI, calificó el comportamiento de la industria plástica - en lo que va del año - como deficitaria.

“Ello se debería a una retracción por parte del Estado en cuánto al consumo de productos fabricados con materia prima de plástico. Este sector está ligado a muchas áreas de las producción nacional, como construcción, agrícola, automotor, entre otros”, destacó a Gestión.

El experto sostuvo que esta situación se traduce en una menor contratación de personal, menor inversión en renovación de equipos y maquinarias, y menor volumen de exportación de materia prima.

Y es que, la fabricación de productos plásticos viene cayendo desde hace 20 meses (excepto junio 2022).

Del Campo sugirió que se impulse el consumo de plástico desde el Gobierno y que se brinden condiciones para lograr una reactivación, la cual debe llegar al grueso de empresas de la industria. Cabe señalar que del total de empresas del sector caucho y plástico (3,073), el 93% son pequeñas y micro empresas.

“Si bien (los programas desplegados por el Estado) ofrecen una restructuración en los pagos, estos llegan a las empresas que todavía califican en el sector financiero y están bien económicamente, pero son las mypes las que están mal por que han perdido su calificación en la banca y necesitan del acceso”, argumentó.

Rodolfo Salazar, gerente general de Koplast, coincidió en que el mal desempeño del rubro se debe a la falta de impulso económico del Gobierno y la falta de obras de saneamiento y riego.

“Hay una gran cantidad de obras suspendidas, no adjudicadas, y proyectos que debieron ejecutarse desde el primer trimestre del año y hasta el momento ni si quiera tienen contrato firmado. Por lo tanto, no se ha dinamizado el sector”, apuntó a Gestión.

En el caso del subsector de tuberías plásticas, el ejecutivo mencionó que ser observa una reducción importante, pues “nunca se había visto una caída tan grande de un año para otro”.

“Entre PVC y HDPE, los dos suministros principales para la fabricación de tuberías, tienen un decrecimiento de aproximadamente 40%, en cuanto a toneladas ingresadas al país hasta agosto (de este año), frente al 2022″, dijo.

No obstante, es importante mencionar que el impacto no ha sido por igual en todas las empresas de la industria plástica. Rolando Rodríguez Cato, gerente comercial de Maluplast, indicó que si bien el segmento ha presentado una retracción en todo el año, la compañía no ha sentido con tanta fuerza el impacto negativo, ya que han podido reaccionar a tiempo tomar las medidas necesarias.

“La desaceleración en general si se siente, porque teníamos unas cifras de crecimiento a inicios de año que hemos tenido que recortar con prudencia, porque no podemos ser ajenos a la realidad del país. La clave ha sido reaccionar y tratar de minimizar los impactos”, explicó.

“ No estamos experimentando esa caída tan dura que pasa la industria plástica , pero tampoco estamos en los crecimientos estimados ” , agregó.

Exportaciones

De acuerdo con datos que propició el SNI a Gestión, en el 2022 se registraron en exportaciones de plásticos por cerca de S/ 713.8 millones, 1.8% más que el 2021, en dónde se obtuvo S/ 700.9 millones.

En ese marco, el presidente del Comité de plásticos del SNI sostuvo que se debe hacer hincapié en crecer las envíos al exterior de determinados productos, “ya que el mercado externo vive una realidad muy distinta al nuestro”, lo cual se puede aprovechar.

“Tendríamos que poner la visión en la exportación, porque el mercado interno no da mucho más. Nuestra industria tiene capacidad productiva, pues está trabajando apenas en un 70% a 75%. Entonces, hay capacidad para poder desarrollar”, refirió.

Por otro lado, indicó que el poco nivel de exportaciones de la industria para por un factor de competitividad. Las mismas empresas del sector deciden no exportar, por que no tienen la capacidad exportadora.

“No tienen la visión en exportación. El sector está compuesto en un 93% de pequeña y micro empresa, por lo tanto, no cuentan con equipos y maquinaria necesaria para ser competitivas en un mercado internacional, en dónde están países con mucha más infraestructura y tecnología”, acotó.

En ese sentido, Rolando Rodríguez Cato recalcó la necesidad de un enfoque exportador en las compañías del rubro, ya que este puede ser un salvavidas en un contexto de menor demanda de productos plásticos.

“Creo que tenemos la capacidad y costos para llegar a competir y empezar a ver esta unidad de negocio (exportaciones) con otros ojos, que realmente puede ser un mercado que puede terminar dando esos números que faltan para recuperar el sector. Pueden ser un salvavidas en una coyuntura en que el mercado local está difícil”, argumentó.

Expectativas

El vocero de la SNI estimó que el sector plástico debería seguir la misma línea del primer semestre y cerraría el año con una caída de 10%.

“ El sector debe continuar la misma tendencia al cierre del 2023, a fin de año debemos terminar en un menos 10%. Si bien durante la campaña navideña hay más movimiento, se podría arreglar algún punto en general, pero no habrá una corrección sustantiva que pueda remontar de aquí a fin de año”, destacó a Gestión.

Por su parte, Rodolfo Salazar, de Koplast, señaló que la caída podría ser mayor en ciertos subsectores, por ejemplo el de tuberías plásticas.

“Particularmente en el sector de tuberías plásticas yo creo que el año cierra con una caída de por lo menos 30%”, afirmó.

Refirió que existen proyectos, pero el problema es que están trabados. “Si se lograse adjudicar estos proyectos de golpe, a finales de año estaríamos atendiendo importantes volúmenes, pero es utópico pensar en ese escenario”.

En ese marco, comentó que l a presidencia debería tomar cartas en el asunto e intervenir en lo menos los 10 principales p royectos de saneamiento, los cuales suman más de S/ 5,000 millones de inversión, con lo cual se dinamizaría la economía y principalmente el sector plástico.

Datos

Hay 3,073 empresas formales en el sector, de las cuales el 93% son micro y pequeñas empresas y el restante son medianas y grandes.

El sector plástico aportó S/ 750 millones en tributos en el 2022.

La tasa de capacidad instalada del sector entre enero y mayo fue de 81.5%, una reducción frente al mismo periodo del 2022 (90.1%.)

