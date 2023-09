LEA TAMBIÉN Stock de insumos para fabricar artículos de plástico comienza a agotarse en el Perú

“Estamos rediseñando los moldes de algunos productos para cumplir con el (propósito de) menor consumo de materias primas, menores espesores, diseños ecológicos, entre otros”, explicó. Así, la apuesta para los próximos seis a ocho meses es colocar no menos de media docena de envases ecoamigables.

Para ello, la compañía invertirá en nuevos diseños, moldes, maquinaria más eficiente y desarrollo tecnológico. “Para nosotros un nuevo molde, que implica varios componentes, demanda desembolsos de alrededor de US$ 80,000 a US$ 100,000. Por lo que (el lanzamiento de nuevos productos) va a ser paulatino, tomando en cuenta que el diseño y desarrollo de un molde toma tres meses”, dijo.

Desempeño del sector

La apuesta de Tecnipack se lleva a cabo en un contexto complicado para la industria del plástico, que está siendo golpeada por el bajo consumo. “Los resultados no son lo positivo que quisiéramos, que necesitamos y que deberían ser. Pese a que tenemos productos de calidad y cumplimos con los estándares que exige la ley, la caída del consumo nos afecta directamente”, señaló Del Campo. Proyectó que la rentabilidad y las utilidades de la empresa serán bajas este año en relación al 2022.

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la fabricación de productos de plástico retrocedió en 9.5% en mayo de este año. Esta reducción estuvo relacionada a la menor fabricación de planchas, láminas, hojas y tiras con destino al mercado nacional y extranjero. “Nuestro sector viene cayendo desde hace 20 meses (a excepción de junio 2022)”, destacó el también presidente del Comité de Plásticos de la SNI.

Además, en los primeros cinco meses del 2023, la tasa de capacidad instalada fue de 81.5% frente al 90.1% en el mismo periodo del 2022. Según el representante gremial, esto denota que hay “capacidad productiva ociosa”.

“Si bien se están dando algunas medidas desde el Ejecutivo, no están siendo eficientes. Se debería de pensar en medidas tributarias como, por ejemplo, brindar facilidades de pago, ya que algunas empresas necesitan la reprogramación de sus deudas tributarias. No es no se quiera cumplir, sino que no se puede”, precisó.

Otro problema que enfrenta el sector es que, a raíz de la ley de plásticos de un solo uso (que entró en vigencia en 2022), que prohibe el uso de tecnopor, las empresas que se dedicaban a la producción de este material ahora lo exportan (ya que está prohibida su comercialización en Perú). El producto regresa al país por contrabando por la frontera de Bolivia y Chile.

“Calculamos que retornan al país cerca de 80 millones de envases producidos con este material prohibido. Si no hay control, el sector va seguir golpeado”, puntualizó Del Campo.

