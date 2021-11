La disminución del stock de productos plásticos en Perú podría considerarse una buena noticia ambiental, pero no tanto si de estos dependen otras actividades económicas como es el caso de la construcción, por los tubos para agua y electricidad; del sector alimentos, que aceleró la demanda de empaques de plástico por el manejo sanitario en el contexto de la pandemia; y, del sector farmacéutico, por los envases para los medicamentos.

“El stock de insumos (para plástico) comienza a agotarse y nadie lo preveía”, alertó el gerente general de Tecnipack y presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Eduardo Del Campo, quien anotó que esta situación afectaría, principalmente, a las empresas de alimentos, así como los envíos de frutas, por ejemplo, como uva y arándanos que siempre van en empaque.

Y, si bien, los reportes oficiales señalan que la importación de materiales como el polipropileno en formas primarias, polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, entre otros, para la industria, crecieron en agosto en 76.3%, 64.9%, y 66.9%, respectivamente, respecto a agosto del 2020, “no significa que el materia llegó a puerto”. Además, el incremento no cubriría la actual demanda del sector alimentos, que se triplicó en un año, anotó Del Campo.

Esta es solo una de las consecuencias de cómo la crisis internacional de suministros -escasez de contenedores y alza de fletes- ha comenzado a afectar a la industria peruana, pues el 64% de la materia prima que requiere proviene de la importación.

Pero en el caso de la industria de plástico la dependencia es del 100% porque en Perú no existe petroquímica para elaborar polietileno, polipropileno, tereftalato de polietileno (PET) u otros.

Ya en febrero último, los medios internacionales informaban que los inventarios de propileno grado polímero en Estados Unidos, uno de los principales países abastecedores para el Perú, se encontraban dentro de los niveles mínimos de los últimos diez años.

Algunas empresas agremiadas a la SNI han tenido que recortar sus envíos a la fuerza. Aunque no reveló el nombre de la empresa, Del Campo informó que en octubre uno de los mayores fabricantes de plástico en el mercado peruano solo pudo exportar 250 contenedores de los 450 que acostumbraba despachar.

“No estamos exagerando, el problema sí es grave y lo que no vemos es a las entidades involucradas como Ministerio de Salud (para agilizar la descarga en puertos), Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tomar atención y proponer soluciones. Los camiones esperan más de una semana afuera de puertos para descargar”, anotó.

Aunque evitó referirse hasta para cuánto tiempo más quedaría stock en su industria, refirió que incluso si las empresas quisieran sustituir el plástico por el cartón, este material también está comenzando a escasear.

Otros sectores afectados

El costo del flete de un contenedor pasó de US$ 1,500 a US$ 15,000 desde hace varios meses, por lo que el sector plásticos no es el único perjudicado. Otras actividades que podrían quedarse sin los insumos necesarios a tiempo son el textil, químico y farmacéutico. “Conozco el mercado textil y cada vez hay menos hilos y algodón”, dijo el presidente de la SNI, Ricardo Márquez.

Esta situación afecta también la caja de las empresas pues ahora deben realizar pagos al contado para acelerar la llegada de sus productos, que pasó de tres a cinco meses en demora, anotó el gerente general de la SNI, Antonio Castillo.

“Lo que se necesita es transparentar la situación actual de las rutas y los fletes para comenzar a tomar acciones y evaluar soluciones”, señaló.

Finalmente, Márquez advirtió que los precios de los productos han comenzado a subir, lo que preocupa de que la inflación llegue a 6% (en octubre la cifra de inflación acumulada fue de 5.73%), pues tendría repercusión en los créditos.

Datos

- A partir de diciembre de este año, según la ley que regula el plástico de un solo uso, entrará en vigencia la prohibición de fabricación, importación, distribución, entrega y consumo de bolsas plásticas no reutilizables y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y no aseguren su valorización.

- También quedará prohibido la fabricación o importación de platos, vasos y otros utensilios y vajillas de base polimérica para alimentos y bebidas de consumo humano, que no sean reutilizables y aquellos cuya degradación generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas, y no aseguren su valorización. Lo mismo con los envases y vasos de tecnopor.