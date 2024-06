Además, Wilson Soto, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor reitero su rechazo a la intención de fusionar los organismos reguladores, dado que afectaría su autonomía, como lo advierte la ODCE. Lamentó la ausencia del Primer Ministro a la cita en la comisión.

¿OCDE ha recomendado crear un solo ente regulador?

Verónica Zambrano, presidenta del Consejo Directivo de Ositrán, señaló que la OCDE ha recomendado crear un solo ente regulador para los ministerios, agencias y oficinas, no para los organismos reguladores existentes. “Sí, lo ha recomendado, pero referido a los ministerios, agencias y oficinas. Ello está en el capítulo 1 de la Política Regulatoria de Perú del año 2016, en el que expresamente señala establecer un organismo de supervisión que concentre todas o la mayoría de actividades y herramientas regulatorias que actualmente se encuentran dispersas en los ministerios, agencias y oficinas”, dijo.

La representante de Ositrán mencionó que la solicitud de delegación de facultades del Poder Ejecutivo no cumple con las formalidades requeridas. Explicó que, según la Constitución, la delegación debe ser específica y detallada, incluyendo el análisis costo-beneficio. Así, criticó que la solicitud haya pasado de medidas de coordinación, como estaba propuesto inicialmente a la integración de los organismos en uno solo ente.

Este cambio - según explicó - se habría dado cuando la asesora de PCM hizo la precisión del pedido el 22 de mayo, en el que se transformó en la creación de un organismo regulador multisectorial. Así, Verónica Zambrano sostuvo que no es correcto ya que el pedido debió ser muy puntual.

Además, remarcó que no era necesario pedir facultades delegadas para mejorar la coordinación entre los organismos reguladores. Indicó que ya existe una Secretaría de Coordinación dentro del PCM con la función de implementar instrumentos, mecanismos y lineamientos técnicos orientados a generar una mejor coordinación entre los diversos sectores del Poder Ejecutivo. Lamentó que esta coordinación no se haya dado en los últimos tiempos, mencionando que los organismos reguladores no han sido convocados a reuniones con el PCM de manera regular.

Las recomendaciones de la OCDE no sugieren la fusión de organismos reguladores, de acuerdo a los detalles que brinda la funcionaria de Ositrán; sino la mejora de la coordinación y la comunicación entre ellos para garantizar la independencia técnica y la eficiencia en la gestión regulatoria. Enfatizó que, según los estándares internacionales, no se recomienda la creación de un solo ente regulador para todos los sectores.

Sunass: mega organización reguladora podría ocasionar lentitud en procesos regulatorios

Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunass, argumentó que, la integración de los organismos reguladores podría complicar la supervisión y disminuir la calidad de la regulación. Señaló que el modelo regulatorio peruano se basa en un “triángulo regulatorio” para lo cual el regulador actúa como árbitro entre el Estado, el usuario y los prestadores de servicios. Este modelo requiere conocimientos especializados en cada sector para equilibrar las necesidades y demandas de todos los actores involucrados.

El presidente de Sunass también indicó que a nivel internacional, la integración de reguladores no es una práctica común. La única excepción en la región es Costa Rica, que tiene una economía y un territorio más pequeño que Perú.

Mauro Gutiérrez destacó los riesgos de crear una mega organización reguladora, como la disminución en la calidad de la supervisión; la pérdida de especialización y la posible complejidad; y lentitud en los procesos regulatorios. Argumentó que mantener la especialización técnica y la independencia de cada organismo regulador es crucial para garantizar la eficiencia y eficacia en la regulación de los servicios públicos en Perú.

Osiptel: fusión podría afectar negativamente la calidad de la regulación

Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de Osiptel, explicó que la regulación en telecomunicaciones incluye la supervisión de servicios avanzados y la gestión de tecnología de punta, lo cual requiere un conocimiento especializado que podría verse comprometido si se fusionan los organismos reguladores. “Se necesita conocimiento especializado. Por tanto, decir que son funciones iguales: la respuesta clara es que no. La integración no es igual a juntar a todos en un mismo espacio” dijo.

El presidente de Osiptel argumentó que la fusión de los organismos reguladores podría diluir la capacidad del regulador para abordar estos desafíos de manera eficiente. La integración en un solo organismo multisectorial podría complicar la toma de decisiones y afectar negativamente la calidad de la regulación. Además, mencionó que la experiencia internacional no apoya la creación de mega reguladores, ya que la mayoría de los países mantienen organismos reguladores sectoriales para garantizar la especialización y la eficiencia.

Muente, en línea con los otros representantes, señaló que los documentos utilizados como sustento para el pedido de delegación de facultades no presentan conclusiones definitivas sobre los beneficios de la integración de los organismos reguladores. Indicó que la experiencia internacional muestra que los modelos de integración no son la regla, sino más bien la excepción, y que no se han demostrado ahorros significativos en costos administrativos como resultado de la fusión.

Osinergmin: ¿es necesario fortalecer la autonomía de los reguladores?

Omar Chambergo, presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, destacó que la supervisión en su sector requiere de un enfoque altamente especializado debido a las particularidades técnicas y operativas mineras y energéticas. Explicó que regular actividades tan diversas como la generación, transmisión y distribución de energía, así como la supervisión de la minería, demanda conocimientos específicos y una capacidad técnica que podría verse comprometida con la integración de los organismos reguladores en un solo ente multisectorial. Chambergo, recomienda “que se refuerce la autonomía de los organismos reguladores. Esta iniciativa supone un riesgo de captura (de los reguladores) y tenemos que alejar esos riesgos”.

El presidente de Osinergmin subrayó que la fusión de los organismos reguladores podría generar una estructura burocrática más compleja, dificultando la toma de decisiones rápidas y efectivas en situaciones críticas. Esto, según Chambergo, podría llevar a una disminución en la calidad de la supervisión y a una pérdida de especialización tanto en los consejos directivos como en los órganos de línea.

Además, coincidió en que la experiencia internacional no respalda la creación de mega reguladores, señalando que en la mayoría de los países, los organismos reguladores sectoriales han demostrado ser más efectivos debido a su enfoque especializado y su capacidad para adaptarse rápidamente a las necesidades específicas de cada sector.

