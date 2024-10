De acuerdo con el Decreto Supremo N°011-2024-IN, todos los establecimientos que reciban a ciudadanos extranjeros deben requerir obligatoriamente tales documentos que acrediten su situación migratoria regular; y transmitir esa información a la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Esta medida, anunciada por el Poder Ejecutivo como parte del trabajo de fortalecimiento de la seguridad pública y migratoria, le estaría generando una mayor carga al sector formal, que finalmente se vería traducida en un costo adicional, según la Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines del Perú (Ahora Perú).

LEA TAMBIÉN: Proyecto de ley busca ampliar validez de pasaporte de peruanos en el exterior a 10 años

El año pasado el porcentaje de los turistas que se alojaron en hoteles y hostales fue del 89.5%, mientras que un 17.5% lo hizo en la vivienda de amigos y familiares. El restante lo hizo en un Airbnb o similares. Esta información fue recogida por Ahora Perú, con data de Migraciones.

En ese sentido, para Freddy Gamarra Elías, gerente general de este gremio, la norma establecida por el Gobierno “será ineficiente”, ya que a la fecha “todos los ciudadanos extranjeros ya son registrados en los establecimientos que cumplen los requisitos de formalidad”.

“Si se busca la seguridad, los delincuentes no se hospedan en un establecimiento formal. Y si en caso es así, es el mínimo porcentaje”, dijo Gamarra en entrevista con Gestión.

Bajo la misma línea, Luis Francisco, abogado especialista en temas inmobiliarios del estudio Miranda & Amado, considera que “los malos elementos extranjeros, que son menos, no se hospedan en hoteles grandes. Lo hacen en el mundo de la informalidad”.

“Esta norma ataca nuevamente al sector formal. Se le pone una carga, no solo a grandes cadenas, sino también a microempresarios. Si esto llegase a oído de ciudadanos extranjeros, tal vez de alto perfil, posiblemente no van a querer venir al Perú al saber que se le va a extraer información sensible. Estamos en tiempos en donde los datos personales se cuidan tanto y luego se filtran”, agregó.

¿Por qué esta norma generaría un costo adicional?

Según la Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines del Perú (Ahora Perú) esta medida podría generarle gastos adicionales a las empresas de hospedaje formales, considerando que el tiempo que tomará realizar un registro paralelo de los ciudadanos extranjeros los obligaría a a la contratación de más personal; en medio de una pérdida de más de S/ 40 millones por los paros de transporte, que habría afectado especialmente a su rubro.

“Es un gasto adicional, porque los hoteles tienen que tomarse más tiempo para hacer todos los registros en las diferentes web, eso es contratar a una persona o personas. Ya está la base de datos en la que se registra a los ciudadanos extranjeros para realizar el Tax Free, o sea la devolución de IGV a turistas, ahora con la norma habrá otra adicional que será la plataforma de Migraciones para registrar los documentos. Eso no lo harán los informales, que es a quienes realmente debe apuntar el Gobierno”, consideró.

¿Letra muerta para arrendadores?

Para el abogado Luis Francisco, la norma no será aplicable para los arrendadores, en la práctica; ya que la informalidad en el mundo del arrendamiento, sigue siendo uno de los grandes desafíos del sector inmobiliario, pese a los incentivos que se ofrece.

“La norma es peor aún porque quedará en letra muerta con los arrendadores. Si tributariamente la SUNAT no puede controlarlos y exigirle el pago del 5% de impuesto, ¿cómo hará Migraciones para exigirles un registro de inquilinos extranjeros?”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR Carlos Rosales Salas Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.